Los grandes almacenes Macy's ganan US$74,5 millones en su segundo trimestre fiscal, un 42% menos

MADRID, 3 Sep. 2025 (Europa Press) -

La cadena estadounidense de grandes almacenes Macy's obtuvo un beneficio neto de US$87 millones (74,5 millones de euros) en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 2 de agosto, lo que equivale a una disminución del 42% sobre lo registrado doce meses atrás. La cifra de negocio alcanzó los US$4999 millones (4282 millones de euros), un 1,9% menos. De esta cantidad, US$4812 millones (4122 millones de euros) correspondieron a las ventas efectuadas, mientras que el resto tuvo otra procedencia.

Macy's incurrió en unos gastos totales, entre costes de actividad, venta, generales o administración, que se situaron en los US$4850 millones (4154 millones de euros), un 0,5% menos. Ya en el acumulado semestral, las ganancias fueron de US$124 millones (106,2 millones de euros), un 41,5% menos. Después, los ingresos cayeron un 3%, hasta los US$9791 millones (8386 millones de euros).

"Logramos unos resultados mejores de lo esperado en términos de ingresos y beneficios durante el segundo trimestre gracias a un impulso aportado por el mayor crecimiento de las ventas comparables en doce trimestres, lo que refleja el sólido rendimiento de las 125 tiendas Macy's Reimagine, Bloomingdale's y Bluemercury", ha afirmado el presidente y consejero delegado de Macy's, Tony Spring.

De cara a 2025, Macy's ha mejorado previsiones y ahora pronostica que las ventas cierren entre los US$21.150 y US$21.450 millones (18.116 y 18.373 millones de euros), al tiempo que su expectativa de beneficio ajustado por acción diluida estaría entre los 1,70 y 2,05 dólares (1,46 y 1,76 euros).