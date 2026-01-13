Los grandes bancos centrales se solidarizan con el presidente de la Fed

Los jefes de los principales bancos centrales, entre ellos el BCE y el Banco de Brasil, expresaron este martes su "total solidaridad" con la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, después de que la fiscalía estadounidense abriera una investigación en su contra.

Powell informó el domingo que la institución recibió una citación del Departamento de Justicia y enmarcó esa decisión en la campaña de presión del mandatario Donald Trump para que baje drásticamente los tipos de interés, cuando la inflación sigue por encima de su objetivo del 2%.

"Nos solidarizamos plenamente con el sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell", indica una declaración firmada por los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá, entre otros.

"La independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos", afirma la declaración, rubricada también por los presidentes de los bancos centrales de Dinamarca, Corea del Sur, Suecia y Suiza.

Japón forma parte de los ausentes.

"El presidente Powell ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público", añaden.

- "Sin precedentes" -

Este apoyo sigue al expresado el lunes por expresidentes de la Fed, que habían denunciado una instrumentalización de la justicia para "socavar la independencia" de la institución.

El máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos anunció el domingo que la fiscalía federal abrió una investigación penal relacionada con su comparecencia en junio en el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

Powell criticó la "acción sin precedentes" de la administración Trump, y dijo que se trata de un pretexto para influir en las políticas de la Fed.

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que beneficia al público, y no en las preferencias del presidente", declaró.

El anuncio de la investigación provocó una oleada de apoyos en Estados Unidos. Varios parlamentarios republicanos han empezado a manifestar públicamente su desaprobación por esta situación, en un partido oficialista que hasta ahora ha ofrecido poca resistencia a las iniciativas de la Casa Blanca.

- Insultos -

Según indicó Powell, el procedimiento iniciado por el Departamento de Justicia está relacionado con su testimonio ante el Senado en junio, en el que declaró sobre un gran proyecto de renovación de las oficinas de la Fed.

Preguntado sobre ese asunto el domingo por la noche, Trump afirmó que no estaba al tanto, pero criticó de nuevo al jefe de la institución monetaria, al que ha llegado a llamar "cabeza hueca" o imbécil".

El año pasado, el republicano ya sugirió la posibilidad de despedir a Powell.

Donald Trump también intentó despedir a otra responsable de la Fed, Lisa Cook. Su caso debería llegar este mes a la Corte Suprema.

El jefe de Estado debe anunciar el nombre de la persona que quiere que suceda a Jerome Powell, cuyo mandato al frente del banco central concluye en mayo.

La Fed, independiente, tiene un doble mandato: mantener la estabilidad de precios y el desempleo bajo. Su principal herramienta es el establecimiento de una tasa de interés de referencia que influye en el precio de los bonos del Tesoro y en los costos de endeudamiento.

Desde su regreso al poder en enero, Trump reclama recortar las tasas de referencia para reducir los costos de endeudamiento y apuntalar el crecimiento.