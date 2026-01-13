Los grandes bancos centrales se solidarizan con Powell y piden "preservar" la independencia de la Fed

Los jefes de los principales bancos centrales expresaron este martes su "total solidaridad" con la Reserva Federal y su presidente, Jerome Powell, después de que la fiscalía estadounidense abriera una investigación en su contra, al tiempo que pidieron "preservar" su independencia.

"Nos solidarizamos plenamente con el sistema de la Reserva Federal y con su presidente, Jerome H. Powell", indica una declaración firmada por los jefes del Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y los bancos centrales de Australia, Brasil y Canadá, entre otros.

"La independencia de los bancos centrales es un pilar de la estabilidad de precios, financiera y económica, en interés de los ciudadanos a los que servimos", afirma la declaración, firmada también por los presidentes de los bancos centrales de Dinamarca, Corea del Sur, Suecia y Suiza.

"El presidente Powell ha actuado con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público", añaden.

El máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos anunció el domingo que la Fiscalía federal ha abierto una investigación penal relacionada con su comparecencia en junio en el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución.

Powell criticó la "acción sin precedentes" de la administración Trump, y dijo que se trata un pretexto para influir en las políticas de la Fed.

"La amenaza de cargos penales es consecuencia de que la Reserva Federal fija las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que sirve al público, y no en las preferencias del presidente", declaró.

Trump sugirió el año pasado la posibilidad de despedir a Powell y también lo calificó de "tonto" e "idiota" por las decisiones de política monetaria de la Fed.