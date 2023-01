Los grandes bancos de eeuu siguen contratando, mientras goldman sachs recorta personal

Por Saeed Azhar y Niket Nishant

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. continuaron sumando personal a medida que la economía se debilita, pese a que los cinco más grandes de Estados Unidos han aumentado sus planillas en 100.000 desde principios de 2020.

Los directores financieros de los dos bancos más grandes de Estados Unidos dijeron que contratarían selectivamente a pesar de la ralentización del crecimiento económico.

El director financiero de JPMorgan , Jeremy Barnum, dijo que el banco todavía está contratando y "en modo de crecimiento" en una llamada con periodistas para discutir las ganancias del cuarto trimestre del banco.

La plantilla del banco probablemente aumentar√° modestamente, aunque "habr√° diferentes ajustes en diferentes momentos, y lo estamos viendo en toda la empresa", dijo Barnum.

Bank of America tambi√©n contin√ļa contratando, particularmente en la gesti√≥n de patrimonio, al mismo tiempo que se mantiene disciplinado en sus gastos, dijo el director financiero Alastair Borthwick a periodistas el viernes.

Su fuerza laboral aument√≥ a 216.823 a fines de 2022 en comparaci√≥n con los 208.248 del a√Īo anterior.

"No tenemos planes de despidos masivos", dijo.

Los gigantes bancarios mantuvieron sus planes de contratación incluso cuando otros prestamistas recortaron personal en banca de inversión e hipotecas.

Las proyecciones se conocieron despu√©s de que Goldman Sachs Inc. se convirti√≥ en el primer banco importante en anunciar grandes despidos este a√Īo, m√°s de 3000 empleados en su mayor ronda de recortes desde la crisis financiera de 2008.

BNY Mellon planea recortar alrededor del 3% de su fuerza laboral este a√Īo, dijo el viernes a Reuters una fuente familiarizada con el asunto.

Entre los seis principales bancos, JPMorgan, Bank of America, Citigroup Inc. , Wells Fargo & Co. , Goldman Sachs y Morgan Stanley agregaron m√°s de 100.000 empleos desde el primer trimestre de 2020, seg√ļn las cifras del cuarto y tercer trimestre.

Wells Fargo se opuso a la tendencia y redujo su plantilla en casi 21.000 empleados en el mismo período. (Información de Saeed Azhar, Lananh Nguyen y Niket Nishant; Editado por Lananh Nguyen y Nick Zieminski)

Reuters