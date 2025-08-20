Los grandes incendios forestales del noroeste de España, imagen del día de Copernicus

MADRID, 20 Ago. 2025 (Europa Press) -

Copernicus ha elegido como imagen del día una foto tomada el 16 de agosto por el Sentinel-2 que muestra densas columnas de humo que se elevan desde los incendios activos cerca de Ourense (Galicia). Para el 17 de agosto, España ya había registrado su máximo anual de emisiones estimadas por incendios en el conjunto de datos de 23 años del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus (CAMS). Portugal también se ha visto gravemente afectado por los fuegos. Según los datos del CAMS, las emisiones estimadas del país casi han alcanzado los máximos anuales de 2003 y 2005. En el país vecino, las regiones del norte y el centro son las más afectadas. Para apoyar a las autoridades nacionales, se ha activado el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus (CEMS) para proporcionar servicios de cartografía de emergencia. Además, la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha indicado este miércoles que se solicitó al Mecanismo Europeo de Protección Civil la activación del satélite del Copernicus para los incendios a petición del Ministerio del Interior y que ya hay imágenes disponibles de Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura.