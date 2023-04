Los grandes resultados de microsoft impulsan alza de los valores tecnológicos

Por Nivedita Balu y Aditya Soni

26 abr (Reuters) - Las acciones de Microsoft Corp sub铆an cerca de un 7% el mi茅rcoles, impulsando a los valores tecnol贸gicos despu茅s de que los s贸lidos beneficios de la empresa mitigaran los temores a una desaceleraci贸n de la computaci贸n en nube e impulsaran la confianza en que la inteligencia artificial se convertir谩 en un importante motor de crecimiento.

El gigante tecnol贸gico de Redmond (Washington) aumentar谩 su valor de mercado en unos 160.000 millones de d贸lares y sustituir谩 a Saudi Aramco como segunda empresa m谩s valiosa del mundo si se mantienen las ganancias actuales. Su valoraci贸n de 2,2 billones de d贸lares es inferior a la de Apple Inc. en unos 300.000 millones de d贸lares.

Al menos 18 analistas elevaron sus objetivos de precios para la acci贸n y Brent Braceli, de Piper Sandler, dijo que los grandes resultados de Microsoft entusiasmaron a los inversores, con un crecimiento mejor de lo esperado en varias unidades, desde la computaci贸n en nube hasta el software de productividad Office.

Los resultados de Microsoft son un buen augurio para un sector que ha despedido a decenas de miles de trabajadores recientemente, a medida que se desvanece la demanda ante la debilidad de la econom铆a.

Las acciones de las grandes tecnol贸gicas Amazon.com Inc , Meta Platforms Inc y Alphabet Inc avanzaban entre un 1% y un 3%.

Alphabet, la empresa matriz de Google, tambi茅n present贸 unos resultados trimestrales mejores de lo esperado, pero su motor de b煤squeda creci贸 s贸lo un 2%, frente al aumento del 10% de Bing, de Microsoft, que se est谩 beneficiando de la integraci贸n de la tecnolog铆a de ChatGPT.

"A los inversores no les gust贸 tanto la llamada de Alphabet como la de Microsoft (...) Microsoft fue muy agresiva al hablar de IA y Google fue muy conservadora", dijo Dennis Dick, analista de estructura de mercado de Triple D Trading.

La presentaci贸n de resultados del fabricante de Windows subray贸 la creciente importancia de la IA y el presidente ejecutivo, Satya Nadella, la mencion贸 50 veces en un evento de 60 minutos.

