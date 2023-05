Los griegos se aprestan a votar sin ilusión de mejoras en sus vidas

"Nuestras vidas no cambiarán". En una Grecia llamada a las urnas el domingo, muchos electores parecen desilusionados con unos políticos a los que consideran incapaces de aliviar sus problemas económicos.

"A juzgar por las conversaciones, la gente está decepcionada" con la izquierda y con la derecha, sostiene Vassilis Kalyvas, de 55 años, propietario de una óptica en Patras, una ciudad portuaria de la península del Peloponeso, en el suroeste del país.

En esta ciudad, la tercera mayor del país, celebró el viernes su último mitin de campaña Alexis Tsipras, dirigente del partido de izquierda radical Syriza y ex primer ministro (2015-2019).

Frente a sus simpatizantes, Tsipras vaticinó el fin de la "pesadilla" de los últimos cuatro años de mandato del primer ministro derechista Kyriakos Mitsotakis, quien ahora se postula a un segundo mandato.

Con el mitin a la vuelta de la esquina, Kalyvas no se hace ilusiones, pese a su deseo de ver un gobierno que "defienda los intereses del pueblo y ayude a la economía a crecer".

"Por lo que veo, no es el caso", lamenta.

- Decepción -

A cientos de kilómetros de allí, en Tesalónica, la segunda ciudad del país, Nikos Kalaitzidis, empleado de una gasolinera, no oculta su resignación.

"Estoy decepcionado con los partidos en el poder", expresa este hombre de 32 años.

"No espero nada de esta elección; gane quien gane, nuestras vidas no cambiarán al día siguiente" de las legislativas del domingo.

Durante la campaña, el jefe de gobierno y líder del partido Nueva Democracia defendió su gestión económica: retorno del crecimiento (5,9% en 2022), aumento del turismo y baja del desempleo tras años de crisis y planes de rescate financiero a costa de grandes sacrificios para la población.

Pero el aumento del costo de vida, con una inflación que llegó a cerca del 10% en 2022, y el alza de los precios de la energía, en particular, encabezan ahora las preocupaciones de los votantes.

En Patras, el tabernero Kyriakos Bazaroglou, de 50 años hace cuentas.

"En 2019, (producir) un kebab me costaba 45 céntimos y ahora me cuesta 1,70 euros. Yo no lo puedo vender a 4 euros" para los clientes, precisó.

- Costo de vida -

"El costo de la vida es mi mayor preocupación", afirmó.

Con una tasa de abstención de 42% en las elecciones de 2019, los analistas advierten que ese número podría crecer en estas elecciones.

Chrysa Papadimitriou, una desempleada de 43 años, constata "la indiferencia" entre la mayoría de los votantes, poco interesados en una campaña que muchos observadores consideran mediocre.

"No se oyen discusiones políticas como en el pasado, y la mayoría de la gente evita hablar abiertamente de a quién va a votar", aseguró.

En Atenas, Stavroula, de 31 años, quien no quiso revelar su apellido, decidió no ir a votar en su ciudad natal del Peloponeso.

"¿Qué sentido tiene? Los políticos nos engatusan con promesas que no van a cumplir", afirmó.

La abstención podría ser mayor entre los 440.000 jóvenes llamados a votar por primera vez.

Sólo una de cada cuatro personas de 17 a 24 años votó en los comicios de 2019, según María Karaklioumi, analista política de la encuestadora RASS.

Pero el primer ministro actual ve en esa falta de interés por la campaña "una desdramatización" del debate político en un país acostumbrado a los intercambios exacerbados.

Es "un avance para el país", aseguró Mitsotakis en la televisión. "No necesitamos estar todo el tiempo en un estado de tensión terrible".

AFP