Los Guardianes de la Revolución iraníes afirman tener el "control total" del estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron en un comunicado este miércoles que tienen el "control total" del estrecho de Ormuz, punto clave para el comercio mundial de petróleo a la entrada del golfo Pérsico.

"Actualmente, el estrecho de Ormuz está bajo el control total de la Armada de la República Islámica", aseguró Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, citado por la agencia Fars.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dicho el martes que la Marina de su país podría escoltar a los petroleros a través de Ormuz "si fuera necesario" ante las amenazas de bloqueo de Teherán.