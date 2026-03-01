Los Guardianes de la Revolución iraníes prometen "castigo severo" a los "asesinos" de Jamenei

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, prometieron este domingo un "castigo severo" a los "asesinos" del líder supremo Alí Jamenei, cuya muerte fue confirmada por la televisión estatal tras ataques israelíes y estadounidenses.

En un comunicado, los Guardianes condenaron "los actos criminales y terroristas cometidos por los gobiernos malvados de Estados Unidos y el régimen sionista", y añadieron: la mano vengativa de la nación iraní no los dejará en paz hasta haber infligido a los asesinos del imán de la Umma un castigo severo y decisivo que lamentarán.

La república islámica también decretó el domingo un periodo de luto de 40 días y siete días festivos tras la muerte a los 86 años de Jamenei, en el poder desde 1989, anunció la televisión estatal.