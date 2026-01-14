Los habitantes de Groenlandia "pueden contar con nosotros", afirma presidenta de Comisión Europea

Los habitantes de Groenlandia "pueden contar con nosotros", aseveró este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a pocas horas de un encuentro clave en la Casa Blanca sobre el futuro de la isla ártica codiciada por el presidente norteamericano Donald Trump.

"Es importante que los groenlandeses sepan, con actos y no sólo con palabras, que respetamos sus aspiraciones e intereses, y que pueden contar con nosotros", indicó la jefa de la Comisión en una rueda de prensa en Bruselas. "Groenlandia pertenece a sus habitantes", añadió.

El vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio reciben este miércoles en Washington al ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, y a la jefa de la diplomacia groenlandesa, Vivian Motzfeldt, para hablar del futuro de la isla.