Los hermanos Márquez y Ducati dominan test de pretemporada de MotoGP en Tailandia

Los hermanos Álex y Marc Márquez, con dos Ducati, fueron los pilotos más rápidos en la primera de las dos jornadas de entrenamientos de pretemporada de MotoGP, celebrados este sábado en el circuito de Buriram, en Tailandia

Si ya fue el más rápido en los primeros entrenamientos de pretemporada hace dos semanas en Malasia, Álex Márquez, vigente subcampeón del mundo, confirmó que se encuentra en un gran momento de forma a una semana del inicio del Mundial de MotoGP, en este mismo circuito de Buriram con el Gran Premio de Tailandia

Debilitado por un virus, su hermano Marc Márquez, campeón del mundo, rodó a poco más de una décima, aunque sufrió dos caídas. El tercero más rápido fue el italiano Franco Morbidelli, también con una Ducati del equipo VR46

Marco Bezzecchi, 4º con Aprilia, fue el primero de los "mortales", a dos segundos del pequeño de los Márquez

La sorpresa llegó con el francés Johann Zarco, quinto mejor crono con su Honda

Más problemas tiene la otra marca japonesa, Yamaha, con sus motos muy distanciadas de la cabeza

El francés Fabio Quartararo, campeón del mundo de MotoGP en 2021, sólo marcó el 18º tiempo, a más de un segundo

Los pilotos tendrán el domingo la última sesión de entrenamientos de pretemporada, a apenas unos días del inicio del campeonato

- Resultado de la primera sesión de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Buriram:

1. Alex Márquez (ESP/Ducati-Gresini) en 1:29.262 (64 vueltas)

2. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 0.129 (77)

3. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) a 0.189 (59)

4. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.200 (70)

5. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) a 0.205 (66)

6. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.224 (66)

7. Joan Mir (ESP/Honda) a 0.232 (58)

8. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) a 0.278 (62)

9. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.381 (66)

10. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.416 (68)

...

18. Fabio Quartararo (ITA/Yamaha) a 1.245 (67)