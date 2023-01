Los hijos de Bolsonaro arremeten contra Mourao por sus críticas hacia su padre: "Es un mierda"

Carlos y Eduardo, dos de los hijos del ya expresidente de Brasil Jair Bolosonaro han arremetido duramente contra el que fuera vicepresidente, Hamilton Mourao, por sus últimas críticas antes de dejar el cargo, llamándole "mierda" y reprochándole haberse dejado "cegar por el ego".

"Con cada momento crítico en el que se exige confianza en el líder que nos ha llevado hasta este momento, más son las máscaras que caen", ha comenzado sus críticas Eduardo Bolsonaro, quien sin mencionar en ningún momento a Mourao ha compartido una imagen del emoticono del excremento.

"Mi consejo a los más jóvenes: no dejen que el ego y la ambición por el poder les cieguen. Si eso pasa, jamás serán un líder, pues para serlo es necesario que sepa ser liderado", ha escrito en su cuenta de Twitter el tercero de los vástagos del expresidente brasileño.

Quien sí ha sido más explícito ha sido Carlos Bolsonaro, quien ha llamado "mierda" al exvicepresidente, aunque también sin mencionarlo directamente. "Ninguna novedad de quien siempre dije era un mierda", ha escrito en Twitter.

Los ataques de los hijos de Bolsonaro son una respuesta a una intervención de Mourao en los medios de comunicación antes de dejar el cargo este 1 de enero con la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien volverá a asumir las riendas de Brasil doce años después.

Mourao, que ejercía como presidente debido al viaje de Bolsonaro a Estados Unidos para pasar allí el Año Nuevo, agradecía en su discurso a los brasileños que confiaron en ellos, pero al mismo tiempo dejaba una crítica hacia Bolsonaro, en especial por su actitud tras conocer su derrota en las elecciones.

"Los líderes que debían tranquilizar y unir a la nación en torno a un proyecto de país dejaron que el silencio y el protagonismo inoportuno y delatorio crease un clima de caos y segregación social y, de forma irresponsable, dejaron que las Fuerzas Armadas, de todos los brasileños, pagasen la factura, para algunos, por inacción, y, para otros, por fomentar una pretensión de golpe", dijo Mourao.

Más allá de los hijos de su otrora aliado, Mourao, quien a partir de ahora será senador por el estado de Río Grande del Sur, fue criticado por el resto del bolsonarismo, que le llamaron "traidor", "cobarde", o "Judas Iscariote".

Ante todos estos ataques, Mourao ha zanjado que no se mete "en pantanos", ni se rebaja y que "quien no sabe leer, no entendió la fuerza del mensaje".

Europa Press