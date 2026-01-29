Los hitos políticos entre Chile y Bolivia

Pasaron 19 años desde que un jefe de Estado chileno asistiera a una ceremonia de este tipo, un hito que remonta al gobierno de Ricardo Lagos, quien estuvo presente en la primera investidura de Evo Morales en 2006.

El esfuerzo más reciente por mejorar estas relaciones tuvo lugar durante la presidencia de Sebastián Piñera, cuando en 2021 se acordó un proceso de "normalización" bilateral.

Este acuerdo incluía una "hoja de ruta 2021" con 17 tópicos a abordar, tales como la creación de un comité de Fronteras e Integración, así como temas de Complementación Económica y Libre Tránsito. Sin embargo, el acuerdo no contemplaba el restablecimiento completo de las relaciones diplomáticas.

En el primer mandato de Michelle Bachelet (2006-2010), también se buscó acercar posiciones con Evo Morales a través de una agenda de 13 puntos, aunque los resultados de estas negociaciones se diluyeron con el tiempo.

En 2011, durante el primer gobierno de Piñera, el canciller chileno Alfredo Moreno mantuvo una reunión con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, para avanzar en la agenda acordada. Sin embargo, las conversaciones se congelaron tras la presentación de Bolivia de una demanda ante La Haya, lo que enfrió irremediablemente el diálogo.

En 2004, el presidente Ricardo Lagos ofreció reanudar relaciones diplomáticas con Bolivia, aunque dejó claro que "no podemos discutir temas de soberanía, porque no tenemos asuntos de soberanía pendientes", una declaración realizada durante la Cumbre de las Américas en Monterrey, México.

La asistencia de Boric al cambio de mando de Paz puede marcar un nuevo capítulo en las relaciones entre ambos países, ofreciendo una oportunidad para superar desacuerdos históricos y avanzar hacia un futuro más colaborativo.

El mandato del mandatario chileno se extenderá hasta el 11 de marzo de 2026, fecha en la que debe producirse la investidura de su sucesor, José Antonio Kast, el cual mantuvo una reunión hoy con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de una cita bilateral en un encuentro en la ciudad de Panamá.

(ANSA).