¿Los hombres de EEUU son reacios a votar por una mujer? Partidarios de Harris abordan el tema

WASHINGTON (AP) — La preocupación ha estado ahí todo el tiempo, pero ahora se habla abiertamente de ella: ¿Algunos hombres estadounidenses son reacios a votar por la candidata presidencial demócrata Kamala Harris porque es mujer?

La vicepresidenta rara vez hace referencia a su género en los eventos de campaña, pero sus principales simpatizantes están empezando a hacer exhortos más directos a los votantes masculinos, con la esperanza de superar el sexismo arraigado —o simplemente la apatía— a medida que se acerca el día de las elecciones.

El expresidente Barack Obama dijo que le estaba hablando a los hombres de raza negra en particular cuando insinuó que “algunos no están entusiasmados con la idea de tener a una mujer como presidente”. El actor Ed O'Neill implora en un anuncio nuevo: “Sé hombre: Vota por una mujer”. Y el compañero de fórmula de Harris, el gobernador de Minnesota Tim Walz, está ayudando a impulsar el grupo “Hombres con Harris” para tratar de animar a los votantes hispanos.

“Creo que, en muchos sentidos, son otras personas las que tienen que ser el mensajero”, comentó Debbie Walsh, directora del Centro para Mujeres Estadounidenses en la Política de la Universidad Rutgers.

“Es triste, pero creo que ella necesita estos validadores externos”, señaló Walsh.

El ejemplo más claro es Obama, quien —mientras hacía campaña en Pittsburgh el jueves por la noche— pasó por una oficina de campo del equipo de campaña de Harris para “decir algunas verdades”, especialmente para algunos hombres afroestadounidenses a quienes no entusiasma la idea de apoyar a la vicepresidenta.

“Parte de ello me hace pensar que, bueno, simplemente no les está gustando la idea de tener a una mujer como presidenta, y se les están ocurriendo otras alternativas y otras razones para ello”, afirmó. “¿Están pensando en no participar, o en apoyar a alguien que tiene un historial de denigrarlos, porque creen que eso es una muestra de fortaleza, porque eso es ser un hombre? ¿Despreciar a las mujeres? Eso no es aceptable”.

AP