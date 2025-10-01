Los hongos precedieron cientos de millones de años a las plantas terrestres

MADRID, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los hongos se diversificaron cientos de millones de años antes de la aparición de las plantas terrestres, según evidencia obtenida de su influencia en los antiguos ecosistemas en tierra firme. Es el hallazgo de una nueva investigación publicada en Nature Ecology & Evolution, que arroja luz sobre las cronologías y las vías evolutivas de los hongos, dirigido por investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Okinawa (OIST).

El profesor Gergely J. Szöllosi, autor de este estudio y jefe de la Unidad de Genómica Evolutiva Basada en Modelos del OIST, explica los fundamentos de esta investigación. "La vida multicelular compleja -organismos compuestos por muchas células que cooperan con funciones especializadas- evolucionó de forma independiente en cinco grupos principales: animales, plantas terrestres, hongos, algas rojas y algas pardas. En un planeta antaño dominado por organismos unicelulares, se produjo un cambio revolucionario no una, sino al menos cinco veces: la evolución de la vida multicelular compleja. Comprender cuándo surgieron estos grupos es fundamental para reconstruir la historia de la vida en la Tierra".

En este caso, la aparición no fue simplemente una cuestión de agrupamiento de células; fue el amanecer de los organismos, donde las células asumieron funciones especializadas y se organizaron en tejidos y órganos distintos, de forma muy similar a nuestro propio cuerpo. Este salto evolutivo requirió nuevas y sofisticadas herramientas, incluyendo mecanismos altamente desarrollados para que las células se adhirieran entre sí y sistemas intrincados para que se comunicaran a través del organismo, y surgió de forma independiente en cada uno de los cinco grupos principales.

Para la mayoría de estos grupos, el registro fósil actúa como un calendario geológico, proporcionando puntos de referencia en el tiempo profundo. Por ejemplo, las algas rojas aparecen posiblemente hace unos 1600 millones de años (en fósiles candidatos similares a algas marinas de la India); los animales aparecen hace unos 600 millones de años (fósiles del Ediacárico, como la Dickinsonia); las plantas terrestres se arraigan hace aproximadamente 470 millones de años (diminutas esporas fósiles); y las algas pardas (formas similares a las algas marinas) se diversificaron decenas a cientos de millones de años después. Con base en esta evidencia, surge una imagen cronológica de la complejidad de la vida.

Sin embargo, existe una notable excepción a esta cronología basada en fósiles: los hongos. El reino fúngico ha sido durante mucho tiempo un enigma para los paleontólogos. Sus cuerpos, típicamente blandos y filamentosos, implican que rara vez se fosilizan bien.

Además, a diferencia de los animales o las plantas, que parecen tener un único origen de multicelularidad compleja, los hongos desarrollaron este rasgo varias veces a partir de diversos ancestros unicelulares, lo que dificulta la identificación de un único evento de origen en el escaso registro fósil. Para superar las lagunas en el registro fósil de hongos, los científicos utilizan un "reloj molecular". El concepto radica en que las mutaciones genéticas se acumulan en el ADN de un organismo a un ritmo relativamente constante a lo largo de generaciones, como el tictac de un reloj. Al comparar el número de diferencias genéticas entre dos especies, los investigadores pueden estimar cuánto tiempo hace que divergieron de un ancestro común.

NUEVA FUENTE DE INFORMACIÓN

Sin embargo, un reloj molecular no está calibrado; puede revelar tiempo relativo, pero no años absolutos. Para ajustar el reloj, los científicos necesitan calibrarlo con "puntos de anclaje" del registro fósil. Dada la escasez de fósiles de hongos, esto siempre ha sido un gran desafío. El equipo dirigido por el OIST abordó este problema incorporando una nueva fuente de información: los raros "intercambios" de genes entre diferentes linajes de hongos, un proceso conocido como transferencia horizontal de genes (THG). El profesor Szöllosi explica este concepto. "Mientras que los genes normalmente se transmiten verticalmente de padres a hijos, la transferencia horizontal de genes (THG) es como un gen que salta lateralmente de una especie a otra. Estos eventos proporcionan importantes pistas temporales", afirma. "Si se descubre que un gen del linaje A saltó al linaje B, se establece una regla clara: los ancestros del linaje A deben ser mayores que los descendientes del linaje B". Al identificar 17 de estas transferencias, el equipo estableció una serie de relaciones de "mayor que/menor que" que, junto con el registro fósil, ayudaron a precisar y restringir la cronología fúngica.

UNA NUEVA HISTORIA PARA UN REINO ANTIGUO

El análisis sugiere un ancestro común de los hongos actuales que data de hace aproximadamente entre 1400 y 900 millones de años, mucho antes de las plantas terrestres. Esta cronología respalda un largo preludio de interacciones entre hongos y algas que ayudó a sentar las bases para la vida terrestre. El Dr. Lénárd L. Szánthó, coautor principal de este estudio, destaca la importancia de estos hallazgos. Los hongos gestionan los ecosistemas: reciclan nutrientes, se asocian con otros organismos y, en ocasiones, causan enfermedades. Determinar su cronología muestra que los hongos se diversificaron mucho antes que las plantas, lo que concuerda con las asociaciones tempranas con las algas que probablemente ayudaron a sentar las bases de los ecosistemas terrestres. Esta cronología revisada replantea fundamentalmente la historia de la colonización de la tierra por parte de la vida.

Sugiere que, durante cientos de millones de años, antes de que las primeras plantas verdaderas se arraigaran, los hongos ya estaban presentes, probablemente interactuando con las algas en comunidades microbianas.

Esta larga fase preparatoria pudo haber sido esencial para que los continentes de la Tierra fueran habitables.

Al descomponer las rocas y reciclar los nutrientes, estos hongos antiguos podrían haber sido los primeros verdaderos ingenieros de los ecosistemas, creando los primeros suelos primitivos y alterando fundamentalmente el entorno terrestre.

Desde esta nueva perspectiva, las plantas no colonizaron un páramo yermo, sino un mundo que había sido preparado para ellas durante eones por la actividad ancestral y persistente del reino fúngico.