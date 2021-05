Los humanos no siempre fueron agentes destructivos habitando islas

La llegada de humanos antiguos a islas deshabitadas no siempre condujo a extinciones generalizadas, como a menudo se piensa.

Publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, un equipo de investigaci贸n dirigido por la Universidad de Griffith examin贸 los registros arqueol贸gicos y paleontol贸gicos de todas las islas habitadas por humanos durante los 煤ltimos 2,6 millones de a帽os, y descubri贸 que no siempre fueron agentes destructivos y que su llegada a menudo tuvo un impacto m铆nimo en la p茅rdida de biodiversidad.

"Tenemos esta imagen de que tan pronto como las personas llegan a un nuevo ecosistema, causan cantidades incalculables de da帽o", dijo el investigador principal, el profesor asociado Julien Louys, del Centro Australiano de Investigaci贸n para la Evoluci贸n Humana, "pero descubrimos que este era solo el caso para las llegadas humanas m谩s recientes a las islas".

Los arque贸logos y paleont贸logos que trabajan en islas con registros prehist贸ricos se reunieron en 2017 para comparar registros de llegadas y extinciones humanas en islas que abarcan los 煤ltimos 2,6 millones de a帽os, y encontraron muy poca superposici贸n entre los dos eventos.

"Bas谩ndonos en los casos cl谩sicos de extinci贸n de islas del pasado m谩s reciente, esper谩bamos que la extinci贸n masiva siguiera pronto a la colonizaci贸n de islas. Pero, cuando examinamos los datos, hubo muy pocos casos en los que esto pudiera demostrarse", dijo el profesor asociado Louys.

"Incluso en los casos en los que exist铆a un v铆nculo estrecho entre la llegada de los seres humanos y la extinci贸n de islas, estos no pod铆an separarse de los registros de cambios ambientales provocados por eventos clim谩ticos globales y cambios en el nivel del mar".

El equipo tambi茅n registr贸 varios ejemplos de extinciones de ancestros humanos y casos en los que los humanos tuvieron que abandonar islas.

"Las condiciones ecol贸gicas 煤nicas que impulsan la extinci贸n de las islas definitivamente tampoco perdonaron a los humanos", dijo la profesora Sue O'Connor de la Universidad Nacional de Australia (ANU), investigadora principal del estudio.

"Los ecosistemas insulares son algunos de los que est谩n en mayor riesgo en el mundo de hoy y comprender los impactos pasados de las personas en estos entornos es fundamental para salvaguardar su futuro".

El profesor asociado Louys dijo que nuestros resultados muestran que la colonizaci贸n exitosa de islas no requiere necesariamente la destrucci贸n total de los ecosistemas.

"Es solo m谩s recientemente, con tecnolog铆as avanzadas, la translocaci贸n de especies ex贸ticas y el aumento de la poblaci贸n humana, que comenzamos a ver efectos perjudiciales masivos de los humanos en los ecosistemas de las islas.

"Al estudiar los casos en los que la gente vivi贸 en islas durante miles de a帽os sin desequilibrar estos fr谩giles ecosistemas, podr铆amos obtener informaci贸n valiosa sobre c贸mo se pueden administrar mejor en la actualidad".