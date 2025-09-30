Los hutíes advierten de que atacarán barcos vinculados a empresas petroleras de EEUU pese a la tregua vigente

MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han advertido este martes de que barcos vinculados a empresas petroleras de Estados Unidos, incluyendo Exxon Mobil y Chevron, serán objeto de ataque en caso de navegar por el mar Rojo pese a una tregua acordada con la Administración Trump.

El llamado Centro de Coordinación de Operaciones Humanitarias (COCH), establecido por el Consejo Político Supremo, ha afirmado en un comunicado que "empleará todos los medios e instrumentos disponibles para hacer frente a cualquier medida hostil adoptada por cualquier Estado o grupo contra la República del Yemen".

La advertencia se produce contra un total de trece empresas petroleras, nueve personas y dos buques: el 'Seaways San Baba' y el 'Sea Ways Brazos', ambos con bandera de Islas Marshall y bajo propiedad de la compañía Diamond S Shipping Inc.

El portavoz de los hutíes, Mohamed Abdelsalam, anunció en mayo que se adherían a la tregua a cambio de que Washington detenga sus ataques contra objetivos del grupo.

"Si Estados Unidos no cumple el acuerdo en forma alguna, la respuesta será fatal", advirtió.

Los rebeldes ya aseguraron que sí continuarán atacando objetivos de Israel a medida que avanza la ofensiva contra la Franja de Gaza, donde han muerto 66.100 personas, según han denunciado este martes las autoridades del enclave palestino, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).