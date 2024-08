Los hutíes aseguran que el retraso de la respuesta del 'eje de la resistencia' es una cuestión "táctica"

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik Badradín al Huti, ha asegurado que el retraso de la respuesta del conocido como 'eje de la resistencia' --conformado por Teherán, Damasco, el partido-milicia chií libanés Hezbolá, milicias iraquíes chiíes, varios grupos armados palestinos y los propios hutíes-- contra Israel es una cuestión "táctica" y que las recientes acciones del Ejército israelí, en referencia a ataques en Líbano, Irán, Siria y Yemen, no pueden "ser pasadas por alto".

"El retraso en la respuesta del eje frente al crimen del enemigo israelí dirigido contra el líder mártir Ismail Haniye --jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás)--, o la agresión en el suburbio sur de Beirut contra el mártir gran líder yihadista Fuad Shukr --jefe militar de Hezbolá--, o la agresión sobre Hodeida --ciudad yemení bajo su control--, es una cuestión puramente táctica y tiene el objetivo de ser efectivo frente a los preparativos de protección que el enemigo israelí está tratando de realizar bajo supervisión estadounidense, cooperación occidental, y de algunos regímenes árabes", ha expresado Al Huti durante un discurso.

De igual forma, ha criticado los intentos de Estados Unidos y de varios países de la región de intentar convencer a Irán de que su respuesta sobre Israel sea lo más moderada posible para evitar una escalada del conflicto en la Franja de Gaza, pues ha considerado que el supuesto ataque israelí en Teherán "afectó realmente al honor de la República Islámica al matar a un huésped en su capital", según la cadena de televisión Al Mashira, controlada por los insurgentes.

"No hay nada que pueda desviar esta decisión, a pesar de los intensos esfuerzos de los estadounidenses y los países europeos en particular, y de algunos regímenes árabes, para contener esta respuesta (...), la República Islámica de Irán ha confirmado la inevitabilidad de responder a la agresión israelí, y esta confirmación vino de los más altos niveles de liderazgo. No se puede pasar por alto lo que ha sucedido", ha añadido.

Durante la misma jornada, el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) --encargado de garantizar los intereses estadounidenses en varias naciones del Cuerno de África, el golfo Pérsico o Asia Central-- ha confirmado el despliegue de aviones de combate modelo F-22 en su zona de operaciones para responder a posibles amenazas de Irán y sus aliados.

Este despliegue de capacidades militares en Oriente Próximo y sus alrededores se produce en un contexto en el que crecen los temores de una escalada regional por parte de Hezbolá y otros socios y aliados de Irán en solidaridad con la población palestina y en respuesta a ataques de Israel. Hamás lanzó a comienzos de octubre una ofensiva sobre territorio israelí que se saldó con casi 1.200 muertos y 240 rehenes. El Ejército de Israel respondió con una cruenta campaña militar en la Franja de Gaza que deja ya casi 39.700 muertos palestinos, en su mayoría mujeres y niños.

Las tensiones han escalado a nivel regional debido, en gran parte, a los ataques de Hezbolá contra el norte de Israel, que ha respondido atacando el sur de Líbano e incluso las inmediaciones de la capital, Beirut. Por otro lado, la semana pasada falleció en Irán el líder político de Hamás, Ismail Haniye, en un ataque atribuido a Israel.

