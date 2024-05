Los hutíes atacan con un misil un petrolero de bandera panameña frente a yemen, según eeuu

EL CAIRO, 20 may (Reuters) - Milicianos hutíes respaldados por Irán alcanzaron el sábado un petrolero de bandera panameña frente a la costa yemení del mar Rojo con un misil antibuque, aunque la tripulación pudo restablecer la energía y mantener el rumbo, informó el ejército estadounidense. No se informó de víctimas en el barco, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés) en un comunicado publicado en la red social X. El caso fue el más reciente tras meses de ataques contra buques en el mar Rojo y el golfo de Adén por parte de los hutíes, que se hicieron con el control de la mayoría de los principales núcleos de población de Yemen en una guerra civil, en oposición a la guerra de Israel en Gaza. Los hutíes lanzaron un único misil antibuque contra el M/T Wind, un petrolero de bandera panameña y propiedad griega, en torno a la 1 de la madrugada hora local (2200 GMT del domingo), causando una inundación que inutilizó su propulsión y dirección, dijo el CENTCOM. Un buque de la coalición marítima liderada por Estados Unidos acudió de inmediato, pero la tripulación pudo restablecer la propulsión y la dirección, no se requirió asistencia y el buque "reanudó su rumbo por sus propios medios", señaló. "Este continuo comportamiento maligno e imprudente de los hutíes respaldados por Irán amenaza la estabilidad regional y pone en peligro la vida de los marineros en todo el mar Rojo y el golfo de Adén", dijo el CENTCOM. La empresa de seguridad británica Ambrey dijo que el ataque se produjo a unas 10 millas náuticas al suroeste de la ciudad portuaria yemení de Moca, en el mar Rojo, y que el misil provocó un incendio en el compartimento del aparato de gobierno. El buque había cargado petróleo en la terminal de Sheskharis, en el puerto ruso de Novorosíisk, en el mar Negro, y se dirigía a China, indicó Ambrey en una nota de aviso. Por otra parte, la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) informó a primera hora del sábado de que un buque en el mar Rojo fue alcanzado por un objeto desconocido y sufrió daños leves. "El buque y la tripulación están a salvo y continúan hacia su próximo puerto de escala", dijo UKMTO en una nota de asesoramiento sobre el incidente, a 98 millas náuticas al sur del puerto yemení de Hodeida. Meses de ataques de los hutíes en el mar Rojo han perturbado el transporte marítimo mundial, obligando a las empresas a desviar sus rutas hacia trayectos más largos y costosos alrededor del sur de África. En respuesta, Estados Unidos y Reino Unido han llevado a cabo ataques contra objetivos hutíes. (Reporte de Jonathan Landay, Muhammad Al Gebaly, Enas Alashray y Jaidaa Taha; edición de Louise Heavens, Andrew Cawthorne y Deepa Babington; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

