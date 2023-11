(Actualiza con detalles)

JERUSALÉN, 19 nov (Reuters) - Israel dijo el domingo que los hutíes de Yemen capturaron un buque de carga de propiedad británica y operado por japoneses en el sur del Mar Rojo, describiendo el incidente como un "acto de terrorismo iraní" con consecuencias para la seguridad marítima internacional.

Los hutíes dijeron que se habían apoderado de un barco en esa zona, pero lo describieron como israelí. "Estamos tratando a la tripulación del barco de acuerdo con los principios y valores islámicos", dijo un portavoz del grupo, sin hacer referencia a la versión israelí.

Los hutíes, aliados de Teherán, han estado lanzando salvas de misiles de largo alcance y drones contra Israel en solidaridad con los militantes palestinos de Hamás que luchan en la Franja de Gaza.

El principal portavoz del gobierno japonés confirmó el lunes la captura del buque Galaxy Leader, operado por Nippon Yusen, y añadió que Japón estaba apelando a los hutíes al tiempo que solicitaba la ayuda de las autoridades saudíes, omaníes e iraníes para trabajar en la rápida liberación del buque y su tripulación.

"Condenamos enérgicamente tales actos", declaró en rueda de prensa el secretario jefe del Gabinete, Hirokazu Matsuno. Según Matsuno, no hay japoneses entre la tripulación.

Galaxy Leader es propiedad de una empresa registrada bajo Ray Car Carriers, con sede en la Isla de Man, que es una unidad de Ray Shipping, con sede en Tel Aviv, según datos de LSEG.

No fue posible contactar inmediatamente con Ray Car Carriers y Ray Shipping para hacer comentarios fuera del horario laboral.

La compañía japonesa Nippon Yusen, también conocida como NYK, declaró que había creado un grupo de trabajo para recabar más información, incluida la relativa a la seguridad de los 25 tripulantes, procedentes de Filipinas, Bulgaria, Ucrania, Rumania y México. El buque, un portavehículos, se dirigía a India desde Europa sin carga, según un portavoz.

La semana pasada, los dirigentes hutíes afirmaron que sus fuerzas realizarían nuevos ataques contra Israel y que podrían atacar barcos israelíes en el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandeb.

Estados Unidos estaba vigilando la situación, según un funcionario de Defensa.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que un barco -que no nombró- había sido apresado. No había ningún israelí a bordo e Israel no estaba implicado en su propiedad o funcionamiento, dijo su oficina.

"Este es otro acto de terrorismo iraní que representa una escalada en la beligerancia de Irán contra los ciudadanos del mundo libre, con ramificaciones internacionales concomitantes en relación con la seguridad de las rutas marítimas mundiales", dijo su oficina.

Anteriormente, el domingo, los hutíes afirmaron que todos los barcos que fueran propiedad de empresas israelíes o estuvieran operados por ellas, o que llevaran bandera israelí, podrían ser atacados. (Escrito por Dan Williams y Chang-Ran Kim; reporte adicional de Mohammed Alghobari en Aden y Chang-Ran Kim, Mariko Katsumura y John Geddie en Tokio; Editado en Español por Ricardo Figueroa)