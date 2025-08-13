Los hutíes de Yemen afirman haber lanzado seis drones contra cuatro localidades de Israel

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las milicias hutíes de Yemen han anunciado este martes el lanzamiento de seis drones contra objetivos israelíes en Haifa, Negev, Eilat y Beersheba, en medio de los ataques por parte de los rebeldes contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva militar desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha afirmado en su canal de Telegram que el grupo ha "llevado a cabo cuatro operaciones militares con seis drones, dirigidas contra cuatro objetivos vitales del enemigo israelí en las zonas de Haifa, Negev, Umm al Rashrash (Eilat) y Beersheba, en la Palestina" y ha celebrado que "las operaciones lograron con éxito sus objetivos".

Los rebeldes hutíes han defendido esta actuación por la "continua aplicación por parte del enemigo sionista de su plan destinado a liquidar la causa palestina mediante el genocidio, el hambre y el desplazamiento" mientras que ha advertido que, de producirse, "será el preludio de la violación por parte del enemigo de otros pueblos y países".

El anuncio ha llegado en la noche de este martes, horas después de que el Ejército israelí haya afirmado en su cuenta de la red social X que "la Fuerza Aérea interceptó un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen", si bien "no activó ninguna alerta".

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.