LA NACION

Los hutíes de Yemen afirman haber lanzado seis drones contra cuatro localidades de Israel

Los hutíes de Yemen afirman haber lanzado seis drones contra cuatro localidades de Israel

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Los hutíes de Yemen afirman haber lanzado seis drones contra cuatro localidades de Israel
Los hutíes de Yemen afirman haber lanzado seis drones contra cuatro localidades de Israel

MADRID, 13 Ago. 2025 (Europa Press) -

Las milicias hutíes de Yemen han anunciado este martes el lanzamiento de seis drones contra objetivos israelíes en Haifa, Negev, Eilat y Beersheba, en medio de los ataques por parte de los rebeldes contra territorio israelí en respuesta a la ofensiva militar desatada contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

El portavoz militar hutí, Yahya Sari, ha afirmado en su canal de Telegram que el grupo ha "llevado a cabo cuatro operaciones militares con seis drones, dirigidas contra cuatro objetivos vitales del enemigo israelí en las zonas de Haifa, Negev, Umm al Rashrash (Eilat) y Beersheba, en la Palestina" y ha celebrado que "las operaciones lograron con éxito sus objetivos".

Los rebeldes hutíes han defendido esta actuación por la "continua aplicación por parte del enemigo sionista de su plan destinado a liquidar la causa palestina mediante el genocidio, el hambre y el desplazamiento" mientras que ha advertido que, de producirse, "será el preludio de la violación por parte del enemigo de otros pueblos y países".

El anuncio ha llegado en la noche de este martes, horas después de que el Ejército israelí haya afirmado en su cuenta de la red social X que "la Fuerza Aérea interceptó un vehículo aéreo no tripulado lanzado desde Yemen", si bien "no activó ninguna alerta".

Los hutíes, que controlan la capital yemení, Saná, y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado varios ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas.

Asimismo, han atacado buques y otros bienes estratégicos estadounidenses y británicos en respuesta a los bombardeos de estos países contra Yemen en una intervención que Washington y Londres fundamentan en su voluntad de garantizar la seguridad de la navegación en la región. Sin embargo, en mayo los hutíes se sumaron a un alto el fuego anunciado por Estados Unidos.

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp
    1

    Cómo activar el “modo osito marrón” de WhatsApp

  2. El tiempo en la Ciudad: ¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
    2

    El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

  3. L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”
    3

    L-Gante confirmó su reconciliación con Tamara Báez y llamó a Wanda Nara “pasatiempo”

  4. Alertan por brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio
    4

    Alertan por un brote de listeriosis: identifican un queso como fuente de contagio

Cargando banners ...