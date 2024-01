Por Samia Nakhoul

DUBÁI, 19 ene (Reuters) - Los hutíes de Yemen dicen que no tienen intención de ampliar sus ataques contra la navegación en el mar Rojo y sus alrededores, más allá de sus objetivos declarados de bloquear Israel y tomar represalias contra Estados Unidos y Reino Unido por sus ataques aéreos.

En una entrevista con Reuters, el portavoz Mohammed Abdulsalam, que también es el principal negociador de los hutíes en las conversaciones de paz sobre la guerra civil que asola el país desde hace una década, dijo a Reuters que el grupo no tiene planes de atacar a sus antiguos enemigos, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.

"No queremos que la escalada se extienda. No es nuestra exigencia. Impusimos unas reglas de enfrentamiento en las que no se derramó ni una sola gota de sangre ni hubo grandes pérdidas materiales", dijo Abdulsalam. "Representó presión sólo sobre Israel, no representó presión sobre ningún país del mundo".

Los hutíes, alineados con Irán y que controlan la mayor parte de las zonas pobladas de Yemen, llevan desde octubre atacando barcos en el mar Rojo, en lo que califican como una muestra de solidaridad con los palestinos al apuntar contra buques vinculados a Israel.

"Lo que hizo el pueblo yemení al principio fue atacar a los barcos israelíes que se dirigían a Israel sin causar pérdidas humanas ni siquiera materiales significativas, sólo impidiendo el paso de los barcos como un derecho natural", señaló. "Ahora, cuando Estados Unidos se ha unido y ha escalado aún más la situación, no hay duda de que Yemen responderá".

Los ataques hutíes han obligado a las navieras internacionales a desviar el comercio entre Europa y Asia por África, lo que añade tiempo y costos. Estados Unidos y Reino Unido bombardearon objetivos hutíes la semana pasada, en lo que denominaron una intervención para mantener abierta una de las rutas marítimas más transitadas del mundo.

"No queremos que el conflicto se expanda en la región y no lo preferimos, y seguimos trabajando en la no escalada, pero la decisión depende de los estadounidenses, mientras sigan atacando", dijo Abdulsalam. "A Yemen le preocupa responder y le interesa verificar o mantener su posición impidiendo que los barcos israelíes se dirijan a los territorios palestinos ocupados".

El conflicto del mar Rojo es uno de la media docena en la que están implicados grupos armados respaldados por Irán en todo Oriente Medio que se han recrudecido desde octubre, cuando combatientes de Hamás atacaron Israel provocando un asalto israelí que desde entonces ha devastado la Franja de Gaza. (Escrito por Michael Georgy; editado en español por Carlos Serrano)