Los hutíes detienen a otros 10 empleados de la ONU

Los hutíes de Yemen detuvieron el jueves a 10 empleados locales de Naciones Unidas, informó el organismo, en la última redada contra su personal que desde hace varios años es objetivo de los rebeldes.

En los últimos años, los hutíes han acosado y detenido a decenas de trabajadores de la ONU y de ayuda humanitaria, acusándolos de espiar para Estados Unidos e Israel, cargos que en Yemen son condenados con la pena de muerte y que la ONU rechaza tajantemente.

Los rebeldes han intensificado este tipo de arrestos desde el inicio de la guerra de Gaza hace más de dos años y, más recientemente, tras los ataques israelíes que acabaron con casi la mitad del gobierno rebelde, incluido el primer ministro, en agosto.

"Podemos confirmar la detención arbitraria hoy de 10 miembros del personal de la ONU por parte de las autoridades de facto hutíes en Saná, lo que eleva el número total de detenidos de la ONU a 69", dijo Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU, António Guterres.

La ONU confirmó que todos los empleados eran yemeníes.

Los últimos arrestos se produjeron días después de que Guterres denunciase el envío ante un tribunal especial hutí de "varios" de los 59 empleados de las Naciones Unidas detenidos "arbitrariamente" por los rebeldes yemeníes.

Los hutíes han utilizado su sistema judicial para perseguir a ONG, periodistas y opositores.

El mes pasado, un tribunal hutí condenó a muerte a 17 personas por cargos de espionaje para Israel, Estados Unidos y Arabia Saudita, según medios rebeldes.

A mediados de septiembre, el coordinador humanitario de la ONU en Yemen fue trasladado de Saná a Adén, sede del gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Diez años de guerra civil han sumido a Yemen, el país más empobrecido de la península arábiga, en una de las peores crisis humanitarias del mundo, según la ONU.