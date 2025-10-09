Los hutíes esperan que el acuerdo de paz preserve la "causa palestina" y abra "horizontes políticos"

MADRID, 9 Oct. 2025 (Europa Press) -

Los rebeldes hutíes de Yemen se han mostrado este jueves a favor de cualquier acuerdo de paz que permita preservar la "causa palestina" y abrir a futuro "horizontes políticos" para establecer un Estado de pleno derecho, horas antes de que pueda empezar a aplicarse una batería de compromisos pactados entre Israel y Hamás.

Un portavoz de la insurgencia yemení, Mohamed al Frah, ha asegurado que el grupo sigue "con gran interés" las informaciones sobre posibles avances, aunque ha insistido en que ningún acuerdo eximirá al "enemigo israelí" de los abusos perpetrados en estos últimos años contra la población palestina, según la agencia de noticias oficial Saba.

Así, espera que el acuerdo ponga fin a la "agresión" y al bloqueo, confiando también en que pueda fortalecerse la "resistencia" en aras de una causa "justa".

Al Frah ha abogado en este sentido por la creación de un Estado que abarque "toda la Palestina ocupada" y con Jerusalén Este como capital.

Los hutíes, que controlan amplias zonas de Yemen, han intensificado sus ataques contra Israel como represalia por la ofensiva sobre Gaza, hasta el punto de atacar también barcos en la zona del mar Rojo y el golfo de Adén.