DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Los combatientes hutíes de Yemen afirmaron tener un nuevo misil hipersónico en su arsenal, según indicaron medios estatales rusos el jueves, lo que podría aumentar los posibles daños de sus ataques contra barcos en el mar Rojo y aguas circundantes mientras continúa la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza.

El reporte de la agencia estatal de noticias RIA Novosti mencionaba a un funcionario no identificado, pero no ofreció pruebas. Se produjo mientras Moscú mantiene una agresiva política exterior contra Occidente en medio de su guerra en Ucrania.

Sin embargo, los hutíes llevan semanas aludiendo a “sorpresas” que preparan para las batallas marítimas contra Estados Unidos y sus aliados, que por ahora han podido derribar todos los misiles o drones con explosivos que se acercaron a sus buques de guerra en aguas de Oriente Medio.

El jueves, Abdul Malik al-Houthi, el líder supremo de los hutíes, dijo que los rebeldes empezarán a atacar a los barcos que se dirijan a Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Hasta ahora, los rebeldes han tenido como objetivo los barcos que se dirigían al mar Rojo a través del Canal de Suez, y ese tipo de escalada tendría como objetivo la ruta alternativa más larga utilizada por algunas embarcaciones. Sigue sin estar claro cómo podrían llevar a cabo un ataque.

En tanto, se dieron a conocer reportes de que Irán y Estados Unidos sostuvieron conversaciones indirectas en Omán, las primeras en meses y en medio de las tensiones que desde hace tiempo mantienen por el rápido avance del programa nuclear de Teherán y los ataques de sus aliados.

Irán, el principal benefactor de los hutíes, afirma tener un misil hipersónico y ha armado a los rebeldes con los misiles que utilizan ahora. Añadir un modelo hipersónico a su arsenal plantearía un desafío más formidable para los sistemas de defensa antiaérea utilizados por Estados Unidos y sus aliados, como Israel.

“Las fuerzas de misiles del grupo han probado con éxito un misil que es capaz de alcanzar velocidades de mach 8 y utiliza combustible sólido”, dijo un funcionario militar cercano a los hutíes, según el reporte de RIA. Los hutíes “pretenden comenzar a fabricarlo para utilizarlo durante ataques en el mar Rojo y el golfo de Adén, así como contra objetivos en Israel”.

Mach 8 es ocho veces la velocidad del sonido.

Las armas hipersónicas, que alcanzan velocidades superiores al mach 5, podrían plantear enormes desafíos para los sistemas de defensa contra misiles debido a su velocidad y maniobrabilidad.

Los misiles balísticos vuelan en una trayectoria que los sistemas antimisiles como el Patriot de fabricación estadounidense pueden anticipar e interceptarlo. Entre más irregular sea la trayectoria de un misil, como la de los hipersónicos que tienen la capacidad de cambiar de dirección, más difíciles son de interceptar.

Se cree que China está desarrollando esas armas, al igual que Estados Unidos. Rusia afirma que ya los ha utilizado.

En Yemen, Abdul Malik al-Houthi, presumió que sus combatientes “siguen expandiendo la eficacia y el alcance de nuestras operaciones a zonas y lugares que el enemigo nunca espera”. Comentó que evitarán que las embarcaciones “relacionadas con el enemigo israelí crucen siquiera el océano Índico... en dirección al Cabo de Buena Esperanza”.

Los hutíes han atacado barcos desde noviembre y dicen que quieren obligar a Israel a poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, que lanzó en respuesta al asalto de Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. Los rebeldes también han lanzado misiles hacia Israel, aunque se han quedado cortos o han sido interceptados.

Los hutíes no tienen una marina armada ni armas que lleguen a zonas lejanas en el océano Índico, lo que hace que sea difícil que cumplan su amenaza de alcanzar el Cabo de Buena Esperanza. Sin embargo, Irán es sospechoso de atacar en el pasado embarcaciones relacionadas con Israel en el océano Índico. Los hutíes se han atribuido ataques que se ha determinado que fueron perpetrados por Irán en el pasado, como el ataque de 2019 contra Arabia Saudí que suspendió temporalmente su producción de petróleo.

Tras tomar la capital de Yemen, Saná, en 2014, los hutíes saquearon los arsenales del gobierno, que albergaban misiles Scud de la era soviética y otras armas.

Cuando la coalición liderada por Arabia Saudí intervino en 2015 en el conflicto en Yemen en nombre de su gobierno exiliado, el arsenal de los hutíes se vio bajo ataques cada vez más frecuentes. Pronto, y pese a que Yemen no tenía infraestructura interna de fabricación de misiles, nuevos proyectiles llegaron a manos de los rebeldes.

Irán ha negado desde hace mucho que esté proporcionando armas a los hutíes, probablemente debido a un embargo armamentístico impuesto sobre los rebeldes. Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados han confiscado varios cargamentos de armas destinados a los rebeldes en aguas de Oriente Medio. Algunos expertos en armas también han vinculado con Irán las armas confiscadas a hutíes en el campo de batalla.

Teherán afirma que ahora tiene un arma hipersónica. El país presentó en junio su misil Fattah, o “conquistador” en farsi, que describió como hipersónico. También dijo tener otro modelo en desarrollo.

La delegación iraní ante Naciones Unidas no respondió a una petición de comentarios el jueves.

Cuando se le preguntó sobre la afirmación de los hutíes, la portavoz del Pentágono Sabrina Singh dijo: “No tenemos indicios de que tengan esa capacidad”.

Las fuerzas militares de Israel rechazaron comentar al respecto.

También el jueves, The Financial Times informó que Estados Unidos e Irán sostuvieron conversaciones indirectas en Omán en enero que Estados Unidos esperaba que frenaran los ataques en el mar Rojo. La última ronda conocida de este tipo de conversaciones se había celebrado en mayo del año pasado.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA reconoció indirectamente las conversaciones, pero insistió en que “se limitaron a negociar el levantamiento de las sanciones antiiraníes”.

En una declaración a The Associated Press, el Departamento de Estado de Estados Unidos no negó que las conversaciones de enero se hubieran llevado a cabo, y dijo: “Tenemos muchos canales para transmitir mensajes a Irán”.

“Desde el 7 de octubre, todas (las comunicaciones) se han centrado en plantear toda la gama de amenazas que emanan de Irán y la necesidad de que Irán cese su escalada generalizada”, añadió.

Los ataques contra las embarcaciones han dado relevancia a los hutíes, cuyo pueblo zaydi reinó durante 1.000 años en Yemen, hasta 1962. Añadir otra arma a su repertorio aumenta esa prominencia y pone más presión sobre Israel después de que los esfuerzos para alcanzar un cese del fuego no lograran concretarse antes del mes sagrado islámico del Ramadán.

Hace unas semanas, un misil hutí alcanzó un barco comercial en el golfo de Adén, lo que causó la muerte de tres de sus tripulantes y obligó a los sobrevivientes a abandonar la embarcación. Fue el primer ataque letal de los hutíes contra el tráfico naviero.

En otros ataques, los hutíes dañaron el mes pasado un carguero que llevaba fertilizante, el Rubymar, que después se hundió tras pasar varios días a la deriva.

El jueves se produjo otro posible ataque hutí contra un barco en el golfo de Adén, aunque el proyectil no alcanzó el barco y no causó daños, según la agencia británica de Operaciones de Comercio Marítimo. Un ataque posterior tampoco alcanzó a un buque en el mar Rojo, frente a la ciudad portuaria yemení de Al Hudayda, según informó el centro el viernes temprano.

Fabian Hinz, experto en misiles e investigador del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, dijo que no le sorprendería si Irán entregaba una nueva arma hipersónica a los hutíes. Sin embargo, la cuestión es qué tan maniobrable sería un arma de ese tipo a velocidades hipersónicas y si podría alcanzar objetivos en movimiento como barcos en el mar Rojo.

“Yo no descartaría la posibilidad de que los hutíes tengan algún sistema que tenga algo de capacidad de maniobra hasta cierto punto”, dijo Hinz. “También es posible que los iraníes trasladen las cosas nuevas a los hutíes para probarlas”.