SHANGHÁI, 16 ago (Reuters) - Los inquietos inversores minoristas chinos están bombardeando a las empresas cotizadas con preguntas sobre su exposición a Zhongrong International Trust Co, después de que los impagos de la sociedad fiduciaria desataran temores de contagio en todo el sistema financiero del país.

Los inversores enviaron más de 100 preguntas a decenas de empresas cotizadas en Shanghái y Shenzhen a través de plataformas de relación con los inversores preguntando si habían comprado productos de Zhongrong, después de que dos empresas cotizadas revelaron el viernes que no habían recibido el pago de los productos fiduciarios vencidos de la firma.

La larga lista de consultas, que sigue creciendo, sugiere que la crisis de liquidez de Zhongrong podría desencadenar temores más amplios y riesgo de contagio en un sistema financiero ya sometido a la presión de la ralentización de la economía china.

Zhongrong gestionaba activos por valor de 785.700 millones de yuanes (107.690 millones de dólares) a finales de 2022, de los cuales 629.300 millones de yuanes estaban vinculados a productos fiduciarios, según su último informe anual.

Esto demuestra que el impacto negativo del incidente de Zhongrong ha sido "parcialmente descontado por el mercado", dijo Huang Yan, director general de la gestora de fondos privados Shanghai QiuYang Capital Co.

Zhongrong, controlada por el conglomerado financiero chino Zhongzhi Enterprise Group, ha estado tradicionalmente muy expuesta al sector inmobiliario. Sus impagos se han sumado a las tensiones en el sector financiero por el agravamiento de la crisis inmobiliaria del país.

Un inversor preguntó el miércoles a New China Life Insurance Company, que cotiza en Shanghái y poseía 14.000 millones de yuanes (1.920 millones de dólares) de productos de Zhongrong a finales del año pasado, si existía riesgo de impago. La empresa no respondió.

KBC Corp, tras revelar que tenía 60 millones de yuanes de productos fiduciarios vencidos impagados de Zhongrong, dijo a los inversores el miércoles que otros productos de gestión de patrimonios que la empresa compró eran todos productos de bajo riesgo de bancos y sociedades de valores.

Los inversores también preguntaron a decenas de otras empresas cotizadas, como Bescient Technology Co, Shanghai New Vision Microelectronics Co, Nanhua Instruments Co y Jiangsu Azure Corp, si poseían productos de inversión relacionados con Zhongrong o Zhongzhi.

La mayoría de las empresas dijeron que no poseían tales productos o que no habían respondido.

(1 dólar = 7,2937 yuanes)

(Reporte de Jason Xue en Shanghái y Tom Westbrook en Singapur; editado en español por Carlos Serrano)