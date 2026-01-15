Los impuestos bancarios no deberían perjudicar al crédito, según De Guindos, del BCE

MILÁN, 15 ene (Reuters) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, dijo el jueves que los impuestos sobre los bancos no deberían socavar la concesión de préstamos ni la estabilidad financiera, y añadió que los actuales requisitos de capital no estaban restringiendo la concesión de créditos por parte de los bancos de la zona euro.

En su intervención ante una comisión del Parlamento Europeo en Bruselas, dijo que la reducción de la diferencia entre las valoraciones de los bancos estadounidenses y europeos reflejaba la calidad de la supervisión en Europa, que calificó de ventaja competitiva que los bancos deberían reconocer. (Información de Valentina Za; redacción de Gianluca Semeraro; edición de Alvise Armellini; edición en español de Paula Villalba)