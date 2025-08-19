LA NACION

Los incendios forestales mantienen cortadas 10 carreteras, la mayoría en León

MADRID, 19 Ago. 2025 (Europa Press) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado sobre las 17.30 horas de este martes 19 de agosto de que permanecen cortadas diez carreteras debido a los incendios forestales, la mayoría de ellas en León. En concreto, en León se encuentran afectadas la LE-2703, en Portilla de la Reina; la LE-164, en Yebra; la LE-2711, en Retuerto; la LE-4212, en Cariseda; la LE-5228, en Salas de los Barrios; y la LE-7311, en Nogar. También en Castilla y León, en Zamora, está cortada la ZA-103 y ZA-104, en Vigo de Sanabria. Igualmente, en Lugo, está cortada la LU-933, en Montefurado, y en Asturias la CO-4, en Covadonga. Además, la DGT ha pedido a la ciudadanía, a través de un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, que evite circular por las zonas afectadas por los incendios, así como por sus entornos.

