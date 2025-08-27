Los incendios han quemado más de 362.000 hectáreas en toda España entre el 1 y el 21 de agosto, según Copernicus
MADRID, 27 Ago. 2025 (Europa Press) -
Los incendios forestales han quemado un total de 362.473 hectáreas en toda España entre el 1 y el 21 de agosto, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS, por sus siglas en inglés) de Copernicus.
Así lo ha avanzado este miércoles la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Agesen Muñoz, durante su comparecencia en el Senado para informar sobre las medidas adoptadas por su Ministerio ante la grave situación de incendios forestales que afectan a distintos territorios con un impacto severo sobre el medioambiente, la biodiversidad y el ecosistema.
En el caso de Galicia, la estimación sería de 158.000 hectáreas quemadas en ese periodo; en Castilla y León, 150.000 hectáreas; en Extremadura, 45.000 hectáreas; en Asturias, 2405 hectáreas; y en Madrid, 2338 hectáreas. También hay superficies afectadas en cantidades menores, en el caso de Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha.
El 97% de la superficie afectada lo ha sido por grandes incendios forestales. La superficie arbolada afectada se estima en 140.000 hectáreas y la superficie de Espacios Naturales Protegidos y Red Natura 2000 afectada por los incendios, aproximadamente la estimación a día de hoy son 160.000 hectáreas.
También se han visto afectadas áreas críticas para la supervivencia de 395 especies en peligro de extinción vulnerables o en régimen de protección especial del listado LESPRE, como el urogallo, en 2400 hectáreas, o la cigüeña negra, en 773 hectáreas, o el oso pardo, en 1751 hectáreas.
"Es un análisis que tendremos que entrar a mayor profundidad y que trabajaremos por supuesto", ha señalado la ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
