Los incidentes antisemitas aumentaron en Reino Unido tras el ataque a una sinagoga

LONDRES, 11 feb (Reuters) -

Reino Unido registró un aumento del 4% en los incidentes antisemitas en 2025, lo que convirtió al año pasado en el segundo peor de la historia, con un aumento en el número de incidentes en los días posteriores al ataque mortal a una sinagoga en Mánchester en octubre, según informó una organización benéfica.

El año pasado se produjeron 3.700 incidentes antijudíos en Reino Unido, un 14% menos que el pico de 2023, cuando el antisemitismo en todo el país se disparó a niveles récord a raíz de los ataques de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023 y la posterior guerra en Gaza.

Los ataques contra judíos y objetivos judíos han aumentado en todo el mundo desde los ataques de Hamás que desencadenaron la guerra de Gaza.

Desde el conflicto, Reino Unido ha registrado niveles significativamente más altos de odio antisemita. Los datos proceden de la organización benéfica Community Security Trust (CST), que asesora a los aproximadamente 280.000 judíos de Reino Unido en materia de seguridad y lleva registrando los incidentes antisemitas desde 1984.

El incidente antisemita más grave del año pasado fue el de Mánchester, en el que murieron dos fieles judíos durante el Yom Kippur, el día más sagrado del calendario judío.

Según la CST, esto provocó un aumento inmediato del antisemitismo, y añadió que registró 40 incidentes el día del y otros 40 al día siguiente, los dos totales diarios más altos del año.

Los datos mensuales también mostraron un aumento del 65% en octubre, cuando se produjo el, con respecto al periodo anterior.

La ministra del Interior británica, Shabana Mahmood, dijo el miércoles que el Gobierno estaba proporcionando una financiación récord para la seguridad de las sinagogas, las escuelas judías y los centros comunitarios.

"Detrás de estas cifras impactantes hay judíos corrientes que sufren a causa del odio", afirmó en un comunicado.

"Iré más allá para reforzar los poderes de la policía, de modo que puedan tomar medidas enérgicas contra las protestas intimidatorias (Información de Sarah Young; edición de Ros Russell; editado en español por Patrycja Dobrowolska)