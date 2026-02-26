Los ingresos de Ferrovial en 2025 superan las previsiones gracias al buen rendimiento en Norteamérica
RESUMEN
* Los ingresos de 2025 de la empresa de infraestructura global cotizada en Ámsterdam aumentaron un 8,6%, superando las expectativas de los analistas
* El ebitda ajustado para 2025 aumentó un 12,2% interanual, impulsado por los activos norteamericanos
* La empresa completó la desinversión de sus participaciones en los aeropuertos de Heathrow y AGS
* Ferrovial entró a formar parte del índice Nasdaq-100 en diciembre
PERSPECTIVAS
* La empresa prevé un sólido flujo de nuevas oportunidades en autopistas y aeropuertos en Estados Unidos
FACTORES
* RESULTADOS DE AUTOPISTAS: los ingresos de la división de autopistas crecieron un 13,7% en términos comparables, impulsados por los buenos resultados en Norteamérica y el aumento de los dividendos de los proyectos
* RENTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: el margen ebit ajustado de la división de construcción superó los objetivos, con una cartera de pedidos récord de 17.400 millones de euros
* ROTACIÓN DE ACTIVOS: la generación de efectivo de Ferrovial se vio respaldada por los dividendos de los proyectos de infraestructura y la rotación de activos, incluidas las desinversiones de Heathrow y AGS Airports
