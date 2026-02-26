LA NACION

Los ingresos de Ferrovial en 2025 superan las previsiones gracias al buen rendimiento en Norteamérica

RESUMEN

* Los ingresos de 2025 de la empresa de infraestructura global cotizada en ‌Ámsterdam aumentaron un ‌8,6%, ⁠superando las expectativas de los analistas

* El ebitda ajustado para 2025 aumentó un 12,2% interanual, ​impulsado por ⁠los ⁠activos norteamericanos

* La empresa completó la desinversión de ​sus participaciones en los aeropuertos de Heathrow y AGS

* ‌Ferrovial entró a formar parte ​del índice Nasdaq-100 ​en diciembre

PERSPECTIVAS

* La empresa prevé un sólido flujo de nuevas oportunidades en autopistas y aeropuertos en Estados Unidos

FACTORES

* RESULTADOS DE AUTOPISTAS: los ingresos de la división de autopistas crecieron un 13,7% en ​términos comparables, impulsados por los buenos resultados en Norteamérica y el aumento ⁠de los dividendos de los proyectos

* RENTABILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN: el ‌margen ebit ajustado de la división de construcción superó los objetivos, con una cartera de pedidos récord de 17.400 millones de euros

* ROTACIÓN DE ACTIVOS: la generación de efectivo de Ferrovial se vio respaldada por los dividendos ‌de los proyectos de infraestructura y la rotación de activos, ⁠incluidas las desinversiones de Heathrow y AGS Airports

Comunicado ‌de prensa de la empresa:

