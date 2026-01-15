Los ingresos de Rusia por venta de petróleo y gas caen a un mínimo en cinco años

Los ingresos de Rusia por la venta de petróleo y gas cayeron a un mínimo en cinco años, según información publicada este jueves por el Ministerio de Finanzas ruso sobre un sector impactado por las sanciones occidentales por la guerra en Ucrania.

En 2025, las ventas de petróleo y gas rusos generaron casi 8,467 billones de rublos (US$108.600 millones), el nivel más bajo desde 2020, una caída del 24% en comparación con el año anterior.

El sector de los hidrocarburos ruso está bajo múltiples sanciones de los países occidentales desde el inicio de la guerra en Ucrania, en febrero de 2022. El año pasado se vio impactado también por una caída de los precios y por una apreciación del rublo.

La economía rusa está lastrada por los casi cuatro años de conflicto, que atizaron la inflación y mermaron el crecimiento.

Las arcas fiscales dependen fuertemente de las ventas de petróleo y gas, pero sus instalaciones energéticas, incluidos los depósitos de petróleo y las refinerías, enfrentan además de las sanciones, los ataques de drones ucranianos.

Rusia continúa vendiendo cantidades importantes de hidrocarburos a aliados como China, India y Turquía, a través de mecanismos opacos para eludir las sanciones de los países occidentales.