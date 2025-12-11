Los ingresos rusos por exportación de crudo tocan su mínimo desde febrero de 2022, según la AIE

11 dic (Reuters) - Los ingresos de Rusia por exportaciones de crudo y productos refinados volvieron a caer en noviembre debido al descenso de los volúmenes exportados y de los precios, según informó el jueves la Agencia Internacional de la Energía (AIE), y alcanzaron su nivel más bajo desde la invasión de Ucrania en 2022.

La industria energética rusa, económicamente vital, se encuentra bajo presión por el aumento de los ataques de drones ucranianos contra refinerías y oleoductos, así como por las medidas occidentales destinadas a castigar a Moscú por la guerra.

Washington aumentó su presión sobre el Kremlin en octubre con la introducción de sanciones contra los mayores productores de petróleo de Rusia, Rosneft

y Lukoil.

Según la AIE, con sede en París, los ingresos de Rusia por exportaciones de crudo y combustible descendieron en noviembre a US$10.970 millones, US$3.590 millones menos que en el mismo mes del año anterior.

Según la AIE, las exportaciones rusas totales de petróleo y carburantes cayeron en 400.000 barriles diarios (bpd), hasta los 6,9 millones, al evaluar los compradores las implicaciones y riesgos de unas sanciones más estrictas.

Como resultado, los precios de los Urales se desplomaron US$8,2, hasta US$43,52 por barril, arrastrando los ingresos por exportaciones a su nivel más bajo desde la invasión de febrero de 2022.

"En particular, las exportaciones marítimas totales (de Rusia) a través del mar Negro se desplomaron un 42% a

.

bpd lastradas por los recientes ataques ucranianos contra buques e instalaciones de la flota en la sombra", dijo sobre el declive de noviembre.

La AIE también señaló que la producción rusa de petróleo disminuyó el mes pasado hasta 9,03 millones de bpd, frente a los 9,24 millones de bpd de octubre.

La producción fue unos 500.000 bpd inferior a la cuota de noviembre fijada para Rusia por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, grupo conocido como OPEP+.

La AIE también indicó que el suministro de crudo de Kazajistán aumentó en 120.000 bpd desde octubre hasta 1,81 millones de bpd el mes pasado, 330.000 bpd por encima de la cuota de la OPEP+. (Información de Reuters; edición de Joe Bavier; edición en español de Jorge Ollero Castela)