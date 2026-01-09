LA NACION

Los inicios de construcción de viviendas en EEUU se sitúan en 1,246 millones en octubre, por debajo de lo previsto

Por Lynx Insight Service

* El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo el viernes que en octubre se inició la construcción de 1,246 millones de viviendas.

* La cifra se sitúa por debajo de lo previsto, ya que los analistas preveían de media 1,325 millones, según un sondeo de Reuters.

* El dato de septiembre había mostrado un nivel de 1,307 millones.

* Por su parte, los permisos de construcción de octubre se situaron en 1,412 millones.

* El dato de permisos de septiembre había mostrado un nivel de 1,33 millones.

