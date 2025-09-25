Los institutos económicos alemanes revisan al alza su previsión de crecimiento para 2025

Por Maria Martinez

BERLÍN, 25 sep (Reuters) -

Cinco de los principales institutos económicos alemanes elevaron el jueves al 0,2% sus previsiones de crecimiento para 2025 en la mayor economía europea, confirmando así un artículo de Reuters de principios de semana.

En su anterior previsión de abril, los institutos habían pronosticado un crecimiento del 0,1% este año y del 1,3% el próximo.

Se espera que los planes del nuevo Gobierno de aumentar drásticamente el gasto en infraestructuras y defensa apuntalen el crecimiento a largo plazo, pero la economía pasará apuros de momento, afectada por la guerra comercial mundial de Estados Unidos.

GASTO SOSTENDRÁ EL CRECIMIENTO EN 2026

Para el próximo año, los institutos mantienen su previsión de crecimiento del 1,3%, ya que el gasto público debería ayudar a la economía a cobrar impulso.

Las previsiones incluyen por primera vez una predicción para 2027, cuando la economía debería expandirse un 1,4%.

“La economía alemana sigue en terreno inestable”, dijo Geraldine Dany-Knedlik, del Instituto Alemán de Investigación Económica (DIW, por sus siglas en alemán) de Berlín.

“Se recuperará notablemente en los próximos dos años. Sin embargo, dadas las debilidades estructurales actuales, este impulso no durará”.

El canciller alemán, Friedrich Merz, tomó posesión de su cargo en mayo prometiendo reactivar el estancado crecimiento.

Aunque estaba claro que su prometido aumento del gasto público tardaría en beneficiar a la economía, cada vez se tiene más la sensación de que las reformas prometidas son más lentas y de menor alcance de lo inicialmente previsto. (Información de María Martínez; edición de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)