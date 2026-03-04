Los intensos bombardeos y explosiones provocan temor en la frontera entre Pakistán y Afganistán

Por Mushtaq Ali y Hedayatshah Hedayat

LAL PUR, Afganistán/PESHAWAR, Pakistán, 4 mar (Reuters)

Las personas que viven a lo largo de la frontera de Pakistán con Afganistán dijeron que están evaluando huir de sus hogares debido a los intensos bombardeos y explosiones, mientras los combates entre las tropas de ambos bandos entraban en su séptimo día el miércoles.

Los antiguos aliados del sur de Asia, ahora enemigos, se han enzarzado en los peores combates de los últimos años tras los ataques aéreos paquistaníes contra las principales ciudades afganas la semana pasada, elevando la inestabilidad en una región ya de por sí tensa por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Islamabad afirmó que sus ataques aéreos, que en ocasiones han tenido como objetivo directo al Gobierno talibán, buscan poner fin al apoyo afgano a los militantes que llevan a cabo ataques contra Pakistán. Los talibanes niegan estar ayudando a los grupos militantes.

Los residentes de las ciudades y pueblos del noroeste de Pakistán afirman que los combates entre las fuerzas fronterizas comienzan por la tarde, lo que sitúa sus hogares en la línea de fuego cuando las familias rompen el ayuno en el mes sagrado del Ramadán. "Durante el día hay un silencio total, pero en el momento en que nos sentamos a cenar el iftar, las dos partes comienzan los bombardeos", explicó a Reuters Farid Khan Shinwari, de Landi Kotal, una ciudad cercana al paso fronterizo de Torjam. "Rompemos el ayuno en situaciones extremadamente difíciles, ya que nunca se sabe cuándo un proyectil puede impactar en tu casa".

Los residentes de la ciudad y de las aldeas cercanas dijeron que en los últimos días se habían producido intensos bombardeos y se habían escuchado algunas explosiones, lo que llevó a muchos a huir de sus hogares.

Al otro lado de la frontera, los afganos compartieron historias similares de escaramuzas y familias que huían de sus hogares.

Cientos de personas se han visto desplazadas a un campo abierto bajo tiendas de campaña improvisadas, mientras que otras no tenían ningún refugio. Las autoridades afirman que unas 1.500 familias han huido de sus hogares.

(Reporte de Mohammad Yunus Yawar en Kabul; reporte adicional de Asif Shahzad en Islamabad; escrito por Saad Sayeed; editado por Carlos Serrano)