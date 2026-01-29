Los inuit de Groenlandia rechazan los planes de Trump: "Nadie es dueño de esta tierra"

Por Jacob Gronholt-Pedersen

KAPISILLIT, Groenlandia, 29 ene (Reuters) -

El presidente estadounidense Donald Trump habla de Groenlandia como un activo estratégico que podría ser comprado por Washington, mientras que Dinamarca afirma su soberanía legal sobre la ⁠isla. Para el pueblo inuit, que ha vivido ⁠aquí durante siglos, nadie es dueño de las tierras árticas.

El concepto de propiedad compartida colectivamente es fundamental para la identidad inuit, afirman. Ha sobrevivido a 300 años de colonización y está recogido en la ley: las personas pueden ser propietarias de ⁠las casas, pero ‌no de la ​tierra que hay debajo.

"Ni siquiera podemos comprar nuestra propia tierra, pero Trump quiere comprarla, lo que nos resulta muy extraño", afirma Kaaleeraq Ringsted, de ​74 años, en Kapisillit, un pequeño asentamiento de casas de madera situado a orillas de un fiordo al este de la capital, ‌Nuuk.

"Desde niño, estoy acostumbrado a la idea de que solo se puede alquilar ‌la tierra. Siempre hemos estado acostumbrados a la idea de que ​somos propietarios colectivos de nuestra tierra".

"UNA VIDA LIBRE EN LA NATURALEZA"

Ringsted, un antiguo pescador y cazador nacido en Kapisillit, habló con Reuters en la pequeña iglesia situada en un acantilado sobre el pueblo, a la que solo se puede acceder por una empinada escalera de madera, y donde ahora es el catequista del pueblo.

Estamos en pleno invierno y el sol rara vez se eleva por encima de las montañas circundantes.

El asentamiento que se extiende a sus pies cuenta también con una escuela, una tienda de comestibles y una casa de servicios donde los residentes pueden ducharse y lavar la ropa. Una pequeña sala de urgencias dispone de suministros médicos básicos. En la ⁠puerta hay colgado un anuncio de empleo para un empleado de la clínica.

Es un lugar de belleza salvaje y logística difícil. El pequeño muelle es el sustento del pueblo, donde ​el barco semanal trae suministros desde Nuuk y desde donde los pescadores y cazadores salen en busca de focas, fletanes, bacalaos y renos.

"Siempre hemos tenido una vida libre aquí, en la naturaleza", dijo Heidi Lennert Nolso, la líder del pueblo. "Podemos navegar e ir a cualquier lugar sin restricciones".

GUARDIANES, NO PROPIETARIOS

Groenlandia y su pueblo se convirtieron en el centro de atención mundial el año pasado cuando Trump reavivó su demanda de que EEUU tomara el control de la isla por motivos de seguridad nacional y para acceder a sus abundantes recursos minerales.

Desde entonces, Trump ha retirado sus amenazas de que EEUU podría tomar ⁠la isla por la fuerza y ha afirmado que ha conseguido el acceso total y permanente de Estados Unidos a Groenlandia en un acuerdo ​con la OTAN, pero muchos de los detalles siguen sin estar claros.

Los habitantes del pueblo dijeron que seguían la actualidad en los medios, pero que no era algo de lo que hablaran mucho.

"Aquí la gente está interesada en el día que viene. ¿Hay comida en la nevera? Bien, entonces puedo dormir un poco más. Si no hay comida, saldré a ‍pescar o a cazar renos", dijo Vanilla Mathiassen, una profesora danesa de Kapisillit que lleva 13 años trabajando en pueblos y aldeas de Groenlandia.

Ulrik Blidorf, abogado en Nuuk y propietario del bufete Inuit Law, dijo que Groenlandia, un territorio autónomo danés, no tenía propiedad privada de la tierra.

"En Groenlandia no se puede ser propietario de la tierra", dijo Blidorf. "Ha sido así desde que nuestros antepasados llegaron aquí. Hoy en día se tiene derecho a utilizar la zona donde se tiene la casa".

Casi el 90% de ​los 57.000 habitantes de Groenlandia son indígenas inuit, que han habitado la isla de forma continua durante unos 1.000 años.

Rakel Kristiansen, procedente de una familia de practicantes chamánicos, dijo que los inuit se consideraban guardianes temporales de la tierra.

"Según nuestro entendimiento, la propiedad de la tierra es una cuestión errónea", dijo. "La cuestión debería ser quién es responsable de la tierra. La tierra ‍existía antes que nosotros y seguirá existiendo después de nosotros". (Información de Jacob Gronholt-Pedersen; edición de Alex Richardson; editado en español por Patrycja Dobrowolska)