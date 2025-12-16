Los inventarios de las empresas de EE. UU. crecen levemente más de lo previsto en septiembre

WASHINGTON, 16 dic (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron ligeramente más de lo previsto en septiembre, lo que sugiere que las existencias probablemente contribuyeron al crecimiento económico en el tercer trimestre.

Según la Oficina del Censo del Departamento de Comercio, los inventarios aumentaron un 0,2% tras no haber mostrado cambios en agosto y subieron un 1,2% interanual. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado un alza mensual del 0,1%.

Los inventarios son un componente importante del producto interno bruto y uno de los más volátiles.

El informe se retrasó por el cierre del Gobierno, que duró 43 días.

Los inventarios minoristas aumentaron un 0,4% en septiembre, tras mantenerse sin cambios en agosto, mientras que los de vehículos de motor subieron un 1,2%, tras el alza de 0,1% en agosto.

Los inventarios minoristas, excluidos los de automóviles, que entran en el cálculo del PIB, se mantuvieron estables por segundo mes consecutivo.

Los inventarios mayoristas subieron un 0,5% en septiembre, mientras que las existencias de los fabricantes cayeron un 0,1%.

Los inventarios de las empresas habían bajado a una tasa anualizada de 18.300 millones de dólares en el segundo trimestre, restando 3,44 puntos porcentuales al PIB. Sin embargo, esto se vio compensado con creces por la contribución récord de 4,83 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el producto interior bruto aumente a una tasa anualizada del 3,6% en el tercer trimestre.

El Gobierno publicará su primera estimación del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre, después de que se retrasó por el cierre parcial de la administración. (Reporte de Lucia Mutikani; edición en español de Javier López de Lérida)