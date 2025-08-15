Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentan en junio en línea con lo esperado

WASHINGTON, 15 ago (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses aumentaron en junio en línea con lo previsto, impulsados por el incremento de las existencias de vehículos de motor.

Los inventarios subieron un 0,2% tras mantenerse sin cambios en mayo, según informó el viernes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios son un componente clave del Producto Interno Bruto (PIB) y uno de los más volátiles. Aumentaron un 1,6% interanual.

Los inventarios disminuyeron a una tasa anualizada de 26.000 millones de dólares en el segundo trimestre, restando 3,17 puntos porcentuales al crecimiento del PIB. Este lastre se vio compensado con creces por un menor déficit comercial, al disminuir la avalancha de importaciones relacionadas con los aranceles.

La economía creció a un ritmo del 3% el pasado trimestre, tras contraerse al 0,5% en enero-marzo.

Los inventarios minoristas se incrementaron en un 0,2%, en lugar del 0,3% estimado en un informe anticipado publicado el mes pasado. En mayo crecieron un 0,2%.

Los inventarios de vehículos de motor avanzaron un 1%, en lugar del 0,9% comunicado con anterioridad. En mayo se elevaron en un 0,6%. Los inventarios minoristas, excluidos los de autos, que entran en el cálculo del PIB, bajaron un 0,1% en lugar de mantenerse sin cambios como se había informado inicialmente.

Los inventarios mayoristas subieron un 0,1% en junio, mientras que las existencias de los fabricantes aumentaron un 0,2%.

Las ventas de las empresas repuntaron un 0,5% en junio, tras caer un 0,4% en mayo. Al ritmo de ventas de junio, las empresas tardarían 1,38 meses en liquidar sus existencias, frente a los 1,39 meses de mayo.

