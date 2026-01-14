Los inventarios de las empresas estadounidenses vuelven a aumentar en octubre

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Los inventarios de las empresas estadounidenses siguieron aumentando en octubre, al tiempo que caían las ventas, lo que sugiere que los inventarios podrían contribuir al Producto Interno Bruto (PIB) en el cuarto trimestre.

Los inventarios se incrementaron un 0,3%, igualando el alza de septiembre, informó el miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los inventarios son un componente clave del PIB y uno de los más volátiles.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que los inventarios aumentarían un 0,2%. En octubre crecieron un 1,4% interanual. El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del gobierno federal.

Los inventarios minoristas avanzaron un 0,6% en octubre, tras subir un 0,5% en septiembre. Los inventarios de vehículos de motor se expandieron un 1,3%, igualando el alza de septiembre. Los inventarios minoristas, excluidos los de automóviles, que entran en el cálculo del PIB, aumentaron un 0,3% tras subir un 0,1% el mes anterior.

Los inventarios mayoristas crecieron un 0,2% en octubre, mientras que las existencias de los fabricantes se mantuvieron sin cambios.

Los inventarios de las empresas llevan dos trimestres seguidos disminuyendo, lo que resta al crecimiento del PIB. Sin embargo, este lastre se ha visto compensado con creces por la reducción del déficit comercial durante ese periodo.

La Reserva Federal de Atlanta prevé actualmente que el PIB se expanda a un ritmo anualizado del 5,1% en el cuarto trimestre, en medio de una nueva reducción del déficit comercial. La economía creció a un ritmo del 4,3% en el trimestre julio-septiembre.

Las ventas de las empresas cayeron un 0,2% en octubre, tras haber disminuido un 0,1% en septiembre. Las ventas de los minoristas bajaron un 0,1%. Al ritmo de ventas de octubre, los comercios tardarían 1,38 meses en vaciar las estanterías, frente a los 1,37 meses de septiembre. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en español por Juana Casas)