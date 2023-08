LONDRES, 16 ago (Reuters) - Los inventarios de zinc en los almacenes registrados en la Bolsa de Metales de Londres (LME) se han disparado un 54% en dos días hasta alcanzar su nivel más alto en 17 meses, lo que pone de relieve un excedente del mercado en medio de la debilidad de la demanda.

Las existencias en la LME del metal utilizado principalmente para galvanizar el acero se han disparado hasta las 141.750 toneladas métricas, mostraron el miércoles los datos de inventarios de la LME, el nivel más alto desde marzo de 2022.

"En los últimos meses no estamos teniendo la demanda. Los sectores del acero se están desacelerando, por lo que no hay mucha demanda de galvanizado en este momento; eso ha caído por un precipicio", dijo Robert Montefusco en el corredor Sucden Financial.

El mes pasado, los analistas consultados por Reuters preveían un superávit del mercado mundial de zinc de 135.500 toneladas este año.

El precio de referencia del zinc era el que más caía el miércoles en la LME. Hacia las 1132 GMT, perdía un 1,45% a 2.281 dólares la tonelada métrica.

El aumento de los inventarios de zinc se produjo antes del vencimiento de los contratos de futuros mensuales de la LME el miércoles, cuando los inversores pueden entregar metal físico en los almacenes de la LME para satisfacer sus posiciones en futuros. (Reporte de Eric Onstad; Editado en Español por Ricardo Figueroa)