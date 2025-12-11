Los inventarios mayoristas estadounidenses repuntan con fuerza en septiembre

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - Los inventarios de los mayoristas estadounidenses repuntaron en septiembre por el aumento de las existencias de productos manufacturados de larga duración, lo que probablemente impulsó el Producto Interno Bruto en el tercer trimestre.

Las existencias de los mayoristas aumentaron un 0,5% tras caer un 0,1% en agosto, informó el jueves la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters esperaban un alza del 0,1% en septiembre.

El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno, que duró 43 días. Los inventarios, una parte clave del PIB, se incrementaron un 1,8% interanual en septiembre.

Las existencias mayoristas de bienes duraderos se elevaron en un 0,3%, impulsadas por los equipos informáticos, los metales y los productos eléctricos. No obstante, los inventarios de vehículos de motor se mantuvieron sin cambios.

Las existencias de las empresas disminuyeron a una tasa anualizada de $18.300 millones en el segundo trimestre, restando 3,44 puntos porcentuales al PIB. Sin embargo, esto se vio compensado con creces por la contribución récord de 4,83 puntos porcentuales de un menor déficit comercial.

La Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB aumente a una tasa anualizada del 3,5% en el tercer trimestre. El Gobierno publicará su primera estimación del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre, tras retrasarse por el cierre.

La economía creció a un ritmo del 3,8% en el trimestre abril-junio. Aunque el repunte de los inventarios probablemente contribuyó al crecimiento del PIB el trimestre pasado, también reflejó el debilitamiento de la demanda.

Las ventas de los mayoristas cayeron un 0,2% en septiembre, tras el mismo descenso de agosto. Al ritmo de ventas de septiembre, se tardarían 1,29 meses en vaciar las estanterías, frente a los 1,28 meses de agosto. (Reporte de Lucia Mutikani; Editado en Español por Carlos Serrano)