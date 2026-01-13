Los inversores en IA apostarán por la energía frente a las tecnológicas en 2026, según BlackRock

Por Naomi Rovnick

LONDRES, 13 ene (Reuters) - BlackRock, la mayor gestora de activos del mundo, sigue ⁠creyendo en las ⁠posibilidades de inversión en inteligencia artificial para este año, pero se centrará en oportunidades más amplias, según ha dicho ⁠el ‌martes.

Los ​inversores que buscan aprovechar el tema de la IA en 2026 ​favorecen a los proveedores de energía e infraestructura de Wall ‌Street, dijo BlackRock en su informe ‌Investment Directions, citando una reciente ​encuesta de inversores que llevó a cabo.

La IA y las grandes tecnológicas dominaron los mercados y la rentabilidad de la renta variable mundial en 2025, pero a medida que la carrera multibillonaria entre empresas de la talla de Microsoft, Meta y Alphabet para construir nuevos centros de datos genera ⁠preocupaciones sobre la incierta rentabilidad del capital y el aumento de los préstamos, los ​inversores buscan nuevas ideas, según mostró la encuesta de BlackRock.

Entre las 732 empresas incluidas en la encuesta de BlackRock a clientes en la región EMEA, solo una quinta parte dijo que los mayores grupos tecnológicos estadounidenses representaban la oportunidad de inversión más atractiva en ⁠IA.

Más de la mitad dijeron que apostaban por los proveedores de la ​energía que necesitan los centros de datos y el 37% situó las infraestructuras como su principal opción de inversión en IA.

"Cada vez es más ‍importante gestionar el riesgo de las megacapitalizaciones y la exposición a la IA y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades alcistas diferenciadas", afirma Ibrahim Kanan, responsable de renta variable estadounidense básica de BlackRock, en un informe que acompaña ​a los datos de la encuesta.

Solo el 7% de los encuestados dijo creer que el tema de la IA era una burbuja de mercado.

