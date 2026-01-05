Los investigadores suizos identifican a 24 personas que murieron en el incendio de un bar en Año Nuevo

Los cuerpos de 24 personas, entre ellas once menores y seis extranjeros, pudieron ser identificados tras el mortal incendio en un bar de Crans-Montana en Suiza la noche del Año Nuevo, anunció este domingo la policía local de la zona.

Las autoridades del cantón de Valais, donde ocurrió la tragedia que dejó 40 muertos y 119 heridos, señalaron que se identificó a cuatro mujeres y seis hombres suizos de 14 a 31 años, dos italianos de 16 años, un francés de 39 años, una persona con doble nacionalidad italiana y emiratí de 16 años, un rumano de 18 años y un turco de 18 años.

La policía ya había anunciado la víspera la identificación de ocho suizos, por lo que ya son 24 las personas cuya identidad pudo ser confirmada.

El incendio se declaró hacia la 01H30 (00H30 GMT) del jueves 1 de enero en el subsuelo del bar Le Constellation, un local frecuentado por turistas, muchos de ellos jóvenes.

La fiscal del cantón de Valais, Béatrice Pilloud, había comentado el viernes que "todo indica que el fuego se originó por bengalas o velas bengala colocadas sobre botellas de champán, acercadas demasiado al techo".

Además de las bengalas, los investigadores también estudian si la espuma que recubría el techo del sótano del bar, a modo de aislante acústico, influyó en el incendio.

Las autoridades suizas anunciaron el sábado la apertura de una investigación penal contra los dos gerentes del lugar.

Se trata de dos franceses y "están acusados de homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio provocado por negligencia", indicó la policía y la oficina de la fiscal general de Valais en un comunicado.