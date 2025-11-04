Los iraníes conmemoran entre tensiones el aniversario de la toma de la embajada de EE. UU.

TEHERÁN, Irán (AP) — Los iraníes celebraron el martes el aniversario de la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán en 1979, la primera conmemoración de este tipo desde que Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán durante una guerra de 12 días con Israel en junio.

El 4 de noviembre de 1979, estudiantes iraníes sobrepasaron a los guardias para tomar la embajada, tomando como rehenes a decenas de personas en una crisis que duraría más de un año.

Dentro de la conmemoración anual, miles de personas regresaron al lugar en el centro de Teherán el martes, coreando "muerte a Estados Unidos" y "muerte a Israel". Algunos colgaron efigies del presidente estadounidense Donald Trump y del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y prendieron fuego a banderas de Estados Unidos e Israel.

Los medios estatales informaron de reuniones similares en otras ciudades y pueblos iraníes.

En el margen de las manifestaciones se exhibieron maquetas de misiles iraníes, algunas con las palabras "muerte a Estados Unidos" escritas. También se mostraron réplicas de máquinas centrifugadoras utilizadas en el enriquecimiento de uranio.

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenéi, prometió el lunes durante una reunión con estudiantes que no habría un movimiento hacia la normalización de relaciones con Washington pronto, un mensaje que se reflejó en las pancartas de las manifestaciones del martes.

Los ataques aéreos de Israel durante la guerra en junio mataron a casi 1.100 iraníes, incluidos comandantes militares y científicos nucleares. Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Irán durante el conflicto. El bombardeo de represalia de misiles iraníes mató a 28 en Israel.

Los ataques siguieron a cinco rondas de conversaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear de Teherán.

El presidente del parlamento, Mohammad Bagher Qalibaf, fue el orador principal en la manifestación en Teherán. Acusó a Estados Unidos e Israel de matar a científicos iraníes porque Occidente "se opone a un Irán independiente, integrado y poderoso".

También criticó la antigua embajada de Estados Unidos, llamándola un "nido de espías".

Las dos naciones no han tenido relaciones diplomáticas desde que estudiantes armados tomaron la embajada en 1979 y retuvieron a 52 estadounidenses durante 444 días.

Irán se ha retirado del monitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica tras su conflicto con Israel. El país aún mantiene un stock de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%. Es suficiente en gran medida para fabricar varias bombas atómicas si Teherán decide hacerlo.

Irán ha insistido durante mucho tiempo en que su programa nuclear es pacífico.

Sin embargo, Occidente y el OIEA dicen que Teherán tuvo un programa de armas organizado hasta 2003.

En septiembre, las Naciones Unidas reimpusieron sanciones a Irán por su programa nuclear, presionando aún más a la República Islámica. Las sanciones volverán a congelar los activos iraníes en el extranjero, detener los acuerdos de armas con Teherán y penalizar cualquier desarrollo del programa de misiles balísticos de Irán, entre otras medidas.

