Los iraníes temen otra guerra, un mes después del alto el fuego con Israel

El alto el fuego que puso fin en Irán a los 12 días de guerra con Israel se ha mantenido desde hace un mes, pero muchos temen que esto sólo sea un respiro antes de una nueva confrontación.

"No creo que dure mucho este alto el fuego", dice Peyman, un vecino de 57 años de Shiraz, una de las muchas ciudades golpeadas el mes pasado por la ofensiva israelí contra el programa nuclear iraní.

Durante esos 12 días, desde el 13 de junio, Israel atacó instalaciones nucleares y edificios del gobierno, mató a destacados científicos del programa atómico y a altos mandos militares, y sembró el caos en zonas residenciales. Algo más de 1000 personas murieron en total, según la televisión estatal.

Irán respondió a su vez lanzando oleadas de misiles y drones contra objetivos militares y civiles en Israel, donde murieron 29 personas de acuerdo con las autoridades.

Pero tras el alto el fuego del 24 de junio, Israel ha avisado de que podría actuar de nuevo si Irán reconstruye sus instalaciones nucleares, o si lleva a cabo actividades consideradas amenazantes, como enriquecer uranio para fabricar una bomba atómica, un objetivo que la república islámica desmiente con firmeza.

La diplomacia nuclear llevada a cabo por Estados Unidos -que el 22 de junio se sumó a la ofensiva israelí bombardeando las instalaciones de Natanz, Fordo e Isfahán- se ha estancado. Y el poder iraní promete que, si vuelve a ser atacado, responderá con dureza.

"Tengo miedo de que la guerra se reanude", confiesa Hamid, un funcionario de 54 años que prefiere dar sólo su nombre. "Morirá más gente inocente, y la infraestructura del país va a quedar destruida".

- "No quiero huir de nuevo" -

Muchos habitantes de Teherán huyeron a otros sitios del país, escapando de los bombardeos en la capital, sobre la que la aviación israelí actuó a sus anchas.

"Esta guerra me ha horrorizado de verdad", cuenta Golandam Babaei, una mujer de 78 años de la provincia de Kermanshah, en el oeste del país.

Babaei recuerda muy bien la guerra contra Irak de 1980-1988, que fue un trauma para toda una generación. "No paro de pedirle a Dios que no permita una repetición del pasado", dice a AFP.

Desde aquel conflicto, iniciado con una invasión desde el Irak de Saddam Husein, Irán logró mantener globalmente su territorio a salvo de conflictos, pero la guerra reciente con Israel ha devuelto a sus habitantes un profundo sentimiento de vulnerabilidad.

"No quiero huir de nuevo, no tenemos ningún sitio al que ir. No puedo refugiarme en las montañas, como en el pasado", dice Babaei. Un futuro incierto Para Ali Khanzadi, un veterano de guerra de 62 años, el conflicto con Israel supone un cambio importante respecto a los años '80, "cuando no teníamos material militar avanzado" para combatir a los iraquíes. Khanzadi, herido en combate en 1983, afirma que la guerra con Israel, si bien ha sido incomparablemente más breve, tiene un cariz más siniestro. Y es que a diferencia de aquel conflicto, donde el componente terrestre fue clave, la tecnología militar moderna implica que "pueden matar a un niño mientras duerme, usando un dron manejado en remoto", apunta. Ante las amenazas israelíes, las autoridades iraníes han insistido en la unidad nacional. El líder supremo, el ayatola Ali Jamenei, afirmó que la ofensiva pretendía derribar el sistema clerical que domina la república islámica, y urgió a militares y diplomáticos a actuar con "cuidado y precisión". El canciller iraní, Abás Araqchi, reiteró el lunes que el país mantendrá su programa nuclear, y en particular el enriquecimiento de uranio. Irán dialogará este martes sobre su programa nuclear con Rusia y China, y el viernes lo hará con Francia, Reino Unido y Alemania en Estambul. bur-mz/ami/avl/zm