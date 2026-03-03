Los jefes comerciales de EEUU y China se reunirán en marzo antes de la cumbre de Trump y Xi

PEKÍN, 3 mar (Reuters) -

Se espera que los principales negociadores comerciales de Estados Unidos y China se reúnan a mediados de marzo, lo que indica que los planes para ‌una cumbre entre el presidente estadounidense ‌Donald ⁠Trump y el líder chino Xi Jinping siguen adelante a pesar de los ataques de EEUU contra Irán, según informó Bloomberg News.

Se espera que el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, y el vice ​primer ministro chino, ⁠He Lifeng, ⁠se reúnan en París a finales de la próxima semana para discutir posibles acuerdos comerciales relacionados con de los líderes, según ​el informe. Se prevé que los compromisos de compra chinos de aviones Boeing y soja estadounidense estén en la agenda, ‌según la información, que basa su información en fuentes conocedoras de la planificación ​de la reunión, junto con el futuro de ​los aranceles de Trump destinados a frenar los flujos de fentanilo, después de que la Corte Suprema de EEUU anulara los aranceles.

Las conversaciones también podrían abordar el futuro de Taiwán, según el informe, ya que Pekín ha intensificado en los últimos años los ejercicios militares alrededor de la isla gobernada democráticamente para reforzar sus reivindicaciones de soberanía.

Trump tiene previsto llegar a Pekín a finales de marzo, pero la campaña ​militar estadounidense contra Irán que acabó con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, tras la captura por parte de Estados Unidos del líder venezolano Nicolás ⁠Maduro en una arriesgada incursión en Caracas en enero, ha puesto al líder chino Xi Jinping a la defensiva, según los analistas.

Reuters no ha podido verificar ‌de inmediato la información de Bloomberg. El Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Reuters, tampoco lo hizo el Ministerio de Comercio chino.

Con anterioridad, el periódico South China Morning Post informó de que Pekín y Washington habían iniciado conversaciones para reanudar la inversión recíproca.

Boeing está en conversaciones para vender hasta 500 aviones a China, lo que representaría un gran avance para la empresa en el segundo mercado aeronáutico más grande del mundo, donde los pedidos ‌se han estancado debido a la tensión entre EEUU y China.

El fabricante de aviones es uno de los mayores ⁠exportadores de EEUU e históricamente ha enviado alrededor de una cuarta parte de sus aviones a China, aunque Boeing no ‌ha conseguido ninguna compra importante por parte de China desde el primer mandato de Trump.

Mientras tanto, Trump ⁠dijo el mes pasado que China estaba sopesando aumentar las importaciones de soja estadounidense ⁠a 20 millones de toneladas métricas para la temporada actual, pero se mostraron escépticos, ya que los precios más altos hacen que la soja estadounidense no sea rentable.

Los compradores chinos no volvieron a realizar pedidos de soja estadounidense hasta finales de octubre, poco antes de la última reunión entre los dos líderes. Los analistas atribuyeron esta medida a un gesto de buena voluntad.

Pekín ha ‌afirmado que está observando de cerca si Trump recurre a ​otras medidas para volver a imponer algunos de los aranceles anulados por la Corte Suprema de Estados Unidos. No tomó represalias cuando la Casa Blanca anunció a finales del mes pasado un nuevo arancel temporal del 15% sobre las importaciones estadounidenses procedentes de todos los países. (Información de Devika Nair y Mihika Sharma ‌en Bangalore y Joe Cash en Pekín; edición de Tom Hogue y Saad Sayeed; editado en español por Patrycja Dobrowolska)