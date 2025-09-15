Los jóvenes activistas que derrocaron al gobierno de Nepal eligen nuevos líderes

Por Aftab Ahmed y Hritam Mukherjee

KATMANDÚ, 14 sep (Reuters) - Un antiguo DJ y su desconocida organización nepalesa sin ánimo de lucro utilizaron una aplicación de redes sociales muy popular entre los videojugadores para impulsar protestas masivas y convertirse en los insólitos responsables de la conformación del nuevo liderazgo interino del país.

Sudan Gurung, de 36 años, fundador de Hami Nepal (Somos Nepal), utilizó la aplicación de mensajería Discord y la red social Instagram para movilizar manifestaciones masivas que obligaron al primer ministro, K.P. Sharma Oli, a dimitir, en la que ha afectado a la nación del Himalaya en décadas, según dijeron una decena de personas implicadas en las manifestaciones.

El grupo utilizó VPN para acceder a plataformas prohibidas y llamó a la acción, llegando a decenas de miles de jóvenes, añadieron. No fue posible contactar con representantes de Oli para que hicieran comentarios.

"Me invitaron a unirme a un grupo en Discord en el que había unos 400 miembros. Nos pidieron que nos uniéramos a la marcha de protesta a pocos kilómetros del Parlamento", dijo a Reuters el estudiante de 18 años Karan Kulung Rai, que no forma parte del grupo.

Las primeras publicaciones de Hami Nepal en Discord llegaron a ser tan influyentes que se hizo referencia a ellas en la televisión pública.

A medida que las protestas se volvían más violentas, el grupo también identificaba mensajes que calificaba de "noticias falsas" y compartía números de teléfono de hospitales.

Los miembros de Hami Nepal, que pidieron no ser identificados porque habían utilizado nombres ficticios en internet por motivos de seguridad, afirmaron que Gurung y los demás líderes del grupo se han convertido desde entonces en protagonistas de decisiones de alta trascendencia, como el nombramiento de los nuevos dirigentes provisionales hasta que se celebren elecciones el 5 de marzo.

Ya han convencido al presidente del país y al jefe del ejército para que nombren a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki, conocida por su dura postura contra la corrupción, como primera ministra de Nepal con carácter interino, según afirmaron tres miembros del grupo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.

"Me aseguraré de que el poder reside en el pueblo y llevaré ante la justicia a todos los políticos corruptos", dijo Gurung en su primera rueda de prensa desde la protesta del jueves.

El domingo, Gurung y su equipo estaban reunidos para decidir los puestos clave del gabinete y proponían la destitución de algunos dirigentes del gobierno nombrados por el anterior Gobierno, dijeron miembros de Hami Nepal.

"Se están celebrando reuniones entre Karki y los miembros del grupo.

Pronto finalizaremos el gabinete", dijo uno de los miembros. Gurung y Karki no respondieron de inmediato a las preguntas enviadas a sus teléfonos móviles.

El "proceso se está llevando a cabo cuidadosamente, para que esté formado por jóvenes cualificados y capaces", dijo Hami Nepal en Instagram.

(Información de Aftab Ahmed en Katmandú; edición de Saad Sayeed; edición en español de María Bayarri Cárdenas)