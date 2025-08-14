Los jóvenes músicos de Gaza tocan y cantan entre las ruinas causadas por la guerra

*

Reportaje fotográfico (en inglés): https://www.reuters.com/investigates/special-report/israel-palestinians-gaza-music/

Por Dawoud Abu Alkas

CIUDAD DE GAZA, 14 ago (Reuters) -

La canción de un niño llenaba la tienda de campaña en la ciudad de Gaza, por encima de una melodía instrumental y de las armonías de los coristas, una música suave que las calles llenaba del ritmo mortal de las bombas y las balas. Los jóvenes alumnos participaban en una clase impartida el 4 de agosto por profesores del Conservatorio Nacional de Música Edward Said, que han continuado las clases desde los campos de desplazados y los edificios destrozados, incluso después de que los bombardeos de Israel los obligaran a abandonar el edificio principal de la escuela en la ciudad. "Cuando toco me siento como si volara", dice Rifan al-Qasas, de 15 años, que empezó a aprender a tocar el oud, un laúd árabe, cuando tenía nueve años. Espera poder tocar algún día en el extranjero. "La música me da esperanza y alivia mis miedos", dice. Al-Qasas espera poder tocar fuera de Gaza algún día, dijo durante una clase de fin de semana en el Gaza College, una escuela de la ciudad que ha sufrido fuertes bombardeos. El ejército israelí volvió a bombardear partes de la ciudad el 12 de agosto, y en los últimos días han muerto más de 120 personas, según las autoridades sanitarias de Gaza.

El conservatorio se fundó en Cisjordania y había sido un salvavidas cultural para Gaza desde que abrió una sucursal allí hace 13 años, en la que enseñaba música clásica junto con géneros populares, hasta que Israel comenzó su guerra contra el enclave mediterráneo en respuesta a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Antes de los combates, Israel concedía a veces a los mejores estudiantes permisos de salida para viajar fuera de Gaza y tocar en la Orquesta Juvenil Palestina, el conjunto itinerante del conservatorio. Otros actuaban dentro de Gaza dando conciertos de tradición árabe y occidental.

Tras 22 meses de bombardeos, algunos de los alumnos han muerto, según Suhail Khoury, presidente del conservatorio, entre ellos la violinista de 14 años Lubna Alyaan, asesinada junto con su familia al principio de la guerra. La antigua sede de la escuela está en ruinas, según un vídeo publicado en enero por un profesor. Las paredes estaban derrumbadas y las habitaciones estaban llenas de escombros. El piano de cola había desaparecido.

Reuters preguntó al ejército israelí por los daños. No hizo comentarios sin más detalles, que Reuters no pudo establecer.

Durante la sesión de la semana pasada, más de una docena de estudiantes se reunieron bajo el susurro de las láminas de plástico de la tienda para practicar con instrumentos cuidadosamente conservados durante la guerra y reunirse para tocar música y canciones.

"Ninguna hoja de higuera se marchitará dentro de nosotros", cantaba un niño, un verso de un lamento popular sobre la pérdida palestina tras generaciones de desplazamientos desde la creación de Israel en 1948.

Tres alumnas practicaban con la guitarra la canción Greensleeves fuera de la tienda, mientras otro grupo de chicos tocaba ritmos con tambores de Oriente. Pocos instrumentos han sobrevivido a los combates, dijo Fouad Jader, que coordina las clases reactivadas del conservatorio. Los profesores han comprado algunos a otros desplazados para que los utilicen los alumnos, pero otros han quedado destrozados durante los bombardeos, dijo. Los instructores han experimentado con la fabricación de sus propios instrumentos de percusión a partir de latas y recipientes vacíos para formar a los niños, dijo Jader.

AMPLIA SONRISA

A principios del año pasado, Ahmed Abu Amsha, un profesor de guitarra y violín con una gran barba y una amplia sonrisa, fue uno de los primeros profesores y alumnos dispersos del conservatorio que empezaron a ofrecer clases de nuevo, tocando la guitarra por las tardes entre las tiendas de los desplazados del sur de Gaza, donde gran parte de los 2,1 millones de habitantes se habían visto obligados a desplazarse por las órdenes de evacuación y los bombardeos israelíes.

Después, tras el alto el fuego iniciado en enero, Abu Amsha, de 43 años, formó parte de las decenas de miles de personas que se trasladaron de nuevo al norte, a la ciudad de Gaza, gran parte de la cual ha quedado arrasada por los bombardeos israelíes. Desde hace seis meses, vive y trabaja en el distrito central de la ciudad, junto con sus compañeros, enseñando oud, guitarra, percusión y ney, una flauta de caña, a los alumnos que pueden acceder a ellos en las tiendas de campaña o en los edificios acribillados de la Universidad de Gaza. También van a guarderías para dar clases a niños pequeños. Los profesores también ofrecen clases de música en el sur y el centro de Gaza: 12 músicos y tres profesores de canto instruyeron a casi 600 alumnos en todo el enclave en junio, según el conservatorio.

Abu Amsha afirmó que los profesores y los padres de los alumnos están "profundamente preocupados" por la posibilidad de volver a ser desarraigados tras la decisión del gabinete israelí del 8 de agosto de tomar el control de la ciudad de Gaza.

Israel no ha dicho cuándo lanzará la nueva ofensiva.

HAMBRE Y FATIGA

Fuera de la tienda de campaña de los profesores de música, la ciudad de Gaza yacía en una masa de hormigón derruido, con casi todos los residentes hacinados en refugios o campamentos sin apenas alimentos, agua potable ni ayuda médica.

Los alumnos y profesores dicen que tienen que sobreponerse a la debilidad que les produce la escasez de alimentos para asistir a las clases.

Reino Unido, Canadá, Australia y varios de sus aliados europeos afirmaron el 12 de agosto que "la hambruna se estaba desarrollando ante nuestros ojos" en Gaza. Israel cuestiona las cifras de desnutrición del enclave gobernado por Hamás.

Sarah al-Suwairki, de 20 años, afirma que a veces el hambre y el cansancio le impiden realizar el corto trayecto a pie hasta sus dos clases de música semanales, pero que le encanta aprender a tocar la guitarra.

"Me encanta descubrir nuevos géneros, pero más concretamente el rock. Me gusta mucho el rock", afirma.

Las autoridades sanitarias palestinas afirman que la campaña militar israelí ha matado a más de 61.000 personas, entre ellas más de 1400 que acudían a los puntos de ayuda para conseguir alimentos.

Israel dice que Hamás es responsable del sufrimiento tras iniciar la guerra, la última en décadas de conflicto, con el ataque de octubre de 2023 desde Gaza, cuando sus hombres armados mataron a 1200 personas y tomaron a 250 rehenes, según los recuentos israelíes. (Información de Dawoud Abu Alkas; información adicional de Abir Al Ahmar, Saleh Salem y Sinan Abu Mayzer; redacción de Angus McDowall; edición de Frank Jack Daniel; editado en español por Irene Martínez)