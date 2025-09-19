Los judíos de España celebrarán el lunes el nuevo año con "consternación" por los "graves episodios de antisemitismo"

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

La comunidad judía española celebrará en la noche del próximo lunes 22 de septiembre, con la salida de las primeras estrellas, la llegada del nuevo año (Rosh Hashaná), el 5786 según el calendario hebreo, con "profunda consternación" por los "graves episodios de antisemitismo".

Según informa la Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) en un comunicado, las familias judías "se reúnen y recuerdan que ese día Dios creó el mundo y al sexto día, al ser humano".

A partir de esa noche, comienzan diez días de balance espiritual en los que cada persona realiza un examen de conciencia sobre las acciones del año que finaliza y se dispone a pedir perdón a Dios y a los semejantes agraviados.

Este tiempo de reflexión culmina en Yom Kipur, cuando el sonido del shofar (cuerno de carnero) despierta las conciencias e invita a renovar el compromiso con el futuro.

Desde la FCJE aseguran que este año, en todos los hogares y celebraciones estará presente "una profunda consternación por los graves episodios de antisemitismo" que denuncian estar viviendo: "insultos, acoso, exigencias, señalamiento y manifestaciones de odio por el hecho de ser judíos".

"Por ello, en estos días importantes para el pueblo judío, compartimos con nuestros conciudadanos y con las autoridades, el firme propósito de recuperar la senda de la conciliación que haga posible una convivencia en paz, con respeto y seguridad para todos", subrayan.